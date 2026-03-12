El enfado de Daniela con Susana Saborido por su reparto de la herencia: “A mí no me hables en lo que queda de viaje”

Susana Saborido habla de la muerte con su familia y decide desvelar a sus hijas que le gustaría que cada una heredara de ella. “A Salma se lo que le voy a dejar, el collar con el que me casé y la pulsera que me regaló mi madre” ha afirmado la madre de las jóvenes.

Unas declaraciones que ha Daniela no le han sentado muy bien, “para mi un mojón bien gordo” le dice la joven a su madre ante el reparto que quiere hacer de su herencia.

Joaquín ha intentado apaciguar el momento ofreciendo a su hija todas sus camisetas de su carrera, un momento ante el que Daniela se vuelve a ofender, “que saco yo de las camisetas de fútbol” le ha dicho la mayor a sus padres.

La conversación va subiendo de tono y todavía enfada más a Daniela cuando Susana Saborido le dice a su hija que le va a dejar su traje de novia. “A mí no me está haciendo gracia” ha afirmado la joven ante las risas de sus padres.