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Luis Fonsi se estrena como coach en la versión infantil: “Busco magia y emoción en La Voz Kids”

El artista se estrena como coach en La Voz Kids dispuesto a dejarse sorprender por el talento de los más pequeños y vivir una experiencia única desde el sillón rojo. ¡El 9 de mayo, estreno!

Luis Fonsi

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Luis Fonsi llega por primera vez al programa con ilusión y muchas ganas de formar parte del viaje de los más pequeños. Para el cantante, esta aventura supone una oportunidad de conectar con las voces desde un lugar muy especial: “Este año en La Voz Kids busco magia, pura magia, y ese momento que diga… guau. Eso es lo que estoy buscando”, asegura, dejando claro que la emoción será clave en sus decisiones.

Luis Fonsi, La Voz

El coach quiere dejarse llevar por lo que sienta en cada actuación y encontrar esas voces que consiguen poner la piel de gallina desde el primer segundo. Una búsqueda en la que la sorpresa, la conexión y los momentos únicos marcarán su camino en el programa.

El 9 de mayo no te pierdas el estreno de La Voz Kids en Antena 3.

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