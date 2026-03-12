Antena3
La desternillante sorpresa de Susana Sabortido a Joaquín: “Tengo el casco en carne viva”

La mujer del capitán ha querido tener un detalle con Joaquín para hacer que su cuero cabelludo esté más fuerte y rejuvenecido.

Susana Saborido ha sorprendido a Joaquín con un masaje capilar con el campeón del mundo en masajes.

Una sorpresa que Joaquín empieza a temer cuando el japones le echa la espuma y le empieza a masajear, “este se va a llevar la melena mía, déjame por lo menos el flequillo” le dice el exfutbolista.

El masajista aplica toda su fuerza sobre el cuero cabelludo de Joaquín ante el ataque de risa de Susana Saborido, “tengo la cabeza que me está retumbando” le dice Joaquín a su mujer.

Una sorpresa que a Joaquín no ha acabado de hacerle tanta gracia, “¿qué tiempo has contratado gorda?” le dice el exfutbolista a su mujer asustado al descubrir que tiene una hora con el mejor masajista del mundo.

