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El abuelo de Juan Pedro se suicidó al descubrir que alguien le había robado: "No llegó a saber quién fue"

A sus 73 años, Pedro descubrió que le habían robado todos sus ahorros, dejándole con 60 euros en la cuenta. Un hecho que no pudo afrontar y que le llevó a quitarse la vida.

Juan Pedro

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Pedro, un jubilado de 73 años, falleció en 2022 tras sufrir un robo que lo dejó sin los ahorros de toda su vida. Según su nieto, Juan Pedro, perdió más de 58.000 euros en apenas dos semanas.

Alguien le robó la tarjeta bancaria, realizando decenas de cargos sin su conocimiento. Pedro, que apenas manejaba tecnología, no revisaba sus cuentas con frecuencia y descubrió lo que estaba ocurriendo cuando apenas le quedaban unos 60 euros.

La pérdida total de sus ahorros, sumada a una pensión mensual de unos 700 euros, lo dejó en una situación límite. Por eso, semanas después de presentar la denuncia, Pedro se quitó la vida y fue hallado sin vida en un descampado. "No llegó a saber quién fue", afirma Juan Pedro.

La Policía identificó a varios sospechosos y la Fiscalía solicita penas de hasta seis años de prisión. Sin embargo, a día de hoy, el caso sigue pendiente de juicio, mientras la familia asegura que aún no conoce quiénes fueron los responsables.

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