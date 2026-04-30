El bache musical de Andy en su gira en solitario: "No llenó el teatro, era una hora muy mala"

La polémica ruptura de Andy y Lucas dio inicio a la carrera en solitario de Andy Morales. Sin embargo, parece que esta no está yendo como esperaba y los conciertos no se están llenando.

Ayer, el cantante dio un concierto en el Teatro Coliseum de Barcelona, un recinto que no contó con la asistencia que se esperaba. Pese a que el cantante lo dio todo, solo unos pocos lo disfrutaron.

Marta fue una de las asistentes al concierto, que asegura que, pese a todo, lo disfrutó mucho. "No llenó el teatro, era un miércoles a una hora muy mala", afirma Marta, "estuvimos los que teníamos que estar, los que queríamos que siguiera".

Parece que la carrera en solitario de Andy Morales no termina de alcanzar el éxito que vivió con su compañero Andy, pero sus fans siguen apoyándole. ¡Dale al play para enterarte de todo!