El accidente de Daniela limpiando la caravana: “Se ha comido el espejo entero”

Joaquín le pide a su familia dejar impoluta la caravana en la que han viajado antes de devolverla.

El capitán ha cogido un cubo con agua y jabón y se ha puesto manos a la obra con Salma y Daniela para limpiar la caravana.

Salma coge la esponja y le echa jabón a Joaquín en el pelo, “que tengo el pelo débil” les dije Joaquín a sus hijas. Cuando Daniela y Salma empiezan a jugar con sus padres, Joaquín les devuelve la broma entre agua y jabón.

Joaquín coge el cubo para echarle agua a Daniela, cuando la joven sale corriendo y se golpea con el espejo retrovisor con el ojo, “se lo ha comido entero” dice Joaquín mientras no puede parar de reírse ante el accidente de su hija.

“Que guarrazo se dio que estuvo tres días con el ojo rojo” ha confesado Susana Saborido sobre el accidente de Daniela. Un divertido momento que acabó en un golpe para la joven.