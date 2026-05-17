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Tres heridos en una pelea con arma blanca por una reyerta en San Blas

Las víctimas presentan heridas en los costados y varios cortes.

Una reyerta en el barrio madrileño de San Blas deja tres heridos por arma blanca, uno de ellos grave

Tres heridos en una pelea con arma blanca por una reyerta en San Blas | EUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, 17 de mayo, a las 01.40 horas, una reyerta ocasionada en el número 40 de la calle Aquitania, en el barrio de San Blas (Madrid), ha dejado a tres personas heridas por arma blanca, según fuentes de Emergencias Madrid.

Las víctimas son dos jóvenes de 23 y 24 años con heridas costales profundas, que han sido trasladados al Hospital La Paz, uno de ellos en estado grave. Por su parte, el tercer herido, de 36 años, ha sido llevado al Gregorio Marañón con cortes leves en dos de sus dedos de la mano derecha, según ha comunicado el supervisor del Samur-Protección Civil, Ervigio Corral. La reyerta surgió tras una pelea entre bandas rivales.

Los servicios de emergencia se trasladaron a la zona e intervinieron de manera inmediata ante la gravedad de las lesiones. Se centraron en el joven más afectado, quien tuvo que ser estabilizado rápidamente antes de su traslado al hospital.

La Policía municipal se encuentra investigando los hechos para conocer las circunstancias exactas de la pelea e identificar a todos los implicados.

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Dos jóvenes y dos menores han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, tras una reyerta con armas blancas ocurrida durante la madrugada de este domingo, a las 2.00 horas, en la zona de Las Moreras, en Valladolid. Según las primeras investigaciones policiales, el enfrentamiento estaría relacionado con grupos juveniles violentos, coincidiendo con la celebración de un festival musical en el entorno de la playa fluvial.

Uno de los heridos, menor de 16 años, sufrió machetazos en la cabeza y heridas en la espalda, mientras que otro joven de 20 años tiene cortes graves en el cuello. Una tercera víctima, de 15 años, resultó herida en una mano. La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes mayores de edad por su presunta implicación en la agresión y mantiene abierta la investigación, sin descartar nuevas detenciones.

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