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Noticias de hoy, sábado 16 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 16 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, sábado 16 de mayo de 2026

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Antena 3 Noticias
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Crecen las denuncias por la falta de medios de la Guardia Civil para luchar contra los narcos. Una de las quejas es la diferencia de velocidad y maniobra-bilidad de sus embarcaciones en comparación con las de los narcotraficantes. Las utilizan para escapar o incluso para atacar las lanchas de los agentes.

Ayer sin ir más lejos se produjo un nuevo enfrentamiento. Una narcolancha atacó a una patrullera de Vigilancia Aduanera en Almería. El suceso ha vuelto a evidenciar que los narcos cuentan con un arsenal superior al de la Guardia Civil.

Jornada de reflexión

Casi siete millones de andaluces están llamados a votar este domingo, 17 de mayo, mientras tanto, los candidatos a la Presidencia de la Junta afrontan la jornada de reflexión con planes alejados de los grandes actos políticos tras dos intensas semanas de campaña electoral. Paseos, encuentros con amigos y familiares, tareas domésticas o visitas a la Feria de Jerez marcan este sábado previo a las elecciones andaluzas, en el que los aspirantes aprovechan para descansar antes de la cita con las urnas.

Trump niega que busque una guerra con China por Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no está alentando a Taiwán a buscar la independencia de China y ha negado que su Administración quiera librar una guerra con Pekín por la situación de la isla, cuya soberanía reclama el Gobierno chino.

Crucero 'Ambition'

El crucero 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado esta mañana en el puerto de A Coruña. Según el último balance, el crucero que transporta unas 1.750 personas entre tripulantes y pasajeros cuenta con una treintena de casos activos a bordo.

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El crucero 'Ambition', afectado por un brote de norovirus, atraca en A Coruña

Crucero "Ambition"

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Sociedad

Imagen de archivo de Mossos d'Esquadra

Detenida una pareja por usar a su bebé de nueve meses en estafas con billetes falsos en Barcelona

Doce personas han sido detenidas por robo de relojes de alta gama en España.

Doce detenidos en Nápoles por robo de relojes de lujo en zonas turísticas de España

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, sábado 16 de mayo de 2026

Imagen de archivo de la Guardia Civil
VALENCIA

Investigan a un fisioterapeuta por agresión sexual a una menor de 13 años en Valencia

Cuartel de la Guardia Civil de Dolores, Alicante
Allicante

Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y su hijo en Dolores, Alicante

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.
AGRESIÓN SEXUAL

Detenidos tres policías canadienses por una agresión sexual a una prostituta en un taxi en Barcelona

Uno de los detenidos le hizo tocamientos a la mujer y otro la golpeó en la cara

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
TSJA

El TSJA confirma siete años de cárcel para un profesor de kárate por abusar de una alumna menor

Ratificada la condena a un hombre de 70 años por abusar de una alumna de kárate desde que tenía 16 años

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Muere en Sevilla un hombre al caerle encima un camión mientras lo reparaba

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Detenida una pareja por agredir de forma continuada a sus hijos menores de edad en Palma de Mallorca

Crucero "Ambition"

El crucero 'Ambition', afectado por un brote de norovirus, atraca en A Coruña

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