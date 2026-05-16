Noticias de hoy, sábado 16 de mayo de 2026

Crecen las denuncias por la falta de medios de la Guardia Civil para luchar contra los narcos. Una de las quejas es la diferencia de velocidad y maniobra-bilidad de sus embarcaciones en comparación con las de los narcotraficantes. Las utilizan para escapar o incluso para atacar las lanchas de los agentes.

Ayer sin ir más lejos se produjo un nuevo enfrentamiento. Una narcolancha atacó a una patrullera de Vigilancia Aduanera en Almería. El suceso ha vuelto a evidenciar que los narcos cuentan con un arsenal superior al de la Guardia Civil.

Jornada de reflexión

Casi siete millones de andaluces están llamados a votar este domingo, 17 de mayo, mientras tanto, los candidatos a la Presidencia de la Junta afrontan la jornada de reflexión con planes alejados de los grandes actos políticos tras dos intensas semanas de campaña electoral. Paseos, encuentros con amigos y familiares, tareas domésticas o visitas a la Feria de Jerez marcan este sábado previo a las elecciones andaluzas, en el que los aspirantes aprovechan para descansar antes de la cita con las urnas.

Trump niega que busque una guerra con China por Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no está alentando a Taiwán a buscar la independencia de China y ha negado que su Administración quiera librar una guerra con Pekín por la situación de la isla, cuya soberanía reclama el Gobierno chino.

Crucero 'Ambition'

El crucero 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado esta mañana en el puerto de A Coruña. Según el último balance, el crucero que transporta unas 1.750 personas entre tripulantes y pasajeros cuenta con una treintena de casos activos a bordo.