Encuentran muerta a una mujer que pudo convivir con el cadáver de su madre en Valladolid

La Policía Nacional ha encontrado muertas a una madre de 87 años, y a su hija, de 63, en el domicilio de la primera, en el barrio vallisoletano de Parquesol, sin signos de violencia y con indicios de que la más joven pudo convivir durante un tiempo con el cadáver de la madre.

Así lo ha confirmado este jueves el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, tras adelantar la información el periódico El Norte de Castilla, que ha apuntado que el hallazgo tuvo lugar a última hora de este martes cuando una familiar se acercó a la vivienda en la que convivían ambas mujeres al no tener noticias de ellas.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y según la primera inspección ocular, los cuerpos de las dos mujeres presentaban signos de que una podía haber muerto hacía tiempo y otra, en fechas más recientes.

La investigación sigue abierta y el piso en el que convivían ha quedado precintado. Hasta que no se practiquen las autopsias no se podrán confirmar las causas de ambos fallecimientos.

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