Un hombre herido durante una reyerta en Córdoba por un disparo en los genitales

Un hombre ha resultado herido este lunes por arma de fuego en los genitales, durante una reyerta entre varias personas que ha tenido lugar poco antes de las 17:00 horas en el municipio cordobés de Posadas, en circunstancias todavía por determinar y que ya investiga la Guardia Civil.

La reyerta ha tenido lugar en plena calle del municipio y hasta el lugar de los hechos se han trasladado Guardia Civil y los Servicios de Emergencias 112.

Los sanitarios han atendido a un varón de 25 años con un disparo en la zona genital, según han confirmado algunos testigos. Se ha procedido a su traslado al Hospital Reina Sofía de la capital.

Herido inhalación humo

Un hombre de 46 años ha resultado herido por inhalación de humo la madrugada de este sábado tras el incendio que se ha declarado en su vivienda, en el municipio cordobés de Lucena.

Según la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, varias llamadas han alertado sobre fuego originado en un piso de la calle Damián Pérez de la citada localidad.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de Lucena, Policía Nacional y Local, y una ambulancia, que ha trasladado al herido hasta el Hospital Infanta Margarita de Cabra.

Por el momento, se desconocen las causas que han desencadenado el incendio, pero los Bomberos han informado de que, al parecer, se inició en el salón del inmueble.

Investigación Córdoba

Continúa la investigación tras la muerte de una mujer a machetazos por su expareja en una vivienda en Córdoba.

El individuo fue detenido por el asesinato tras atrincherarse en el domicilio y gasear el portal. Los hechos ocurrieron en el barrio de La Fuensanta.

La víctima de 64 años llevaba muchos años separada y residía en el piso de abajo de su exmarido quien ha sido detenido este lunes como presunto asesino. Se investiga un posible crimen de violencia de género.

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