Socorren a un hombre que convulsionaba en un coche y acaba detenido con 35 gramos de cocaína

La Policía Local de Ayamonte (Huelva) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína después de acudir en su auxilio al ser alertados de que estaba convulsionando.

Según ha dado a conocer el cuerpo policial, los hechos han tenido lugar el pasado miércoles cuando recibieron una llamada en la que se alertaba de la presencia de un hombre con convulsiones en el interior del turismo que conducía. Ante la emergencia, los agentes se desplazaron hasta el lugar para prestarle asistencia.

Sin embargo, lo que en principio era una actuación de asistencia cambió totalmente cuando los agentes comprobaron que el hombre que se encontraba en el interior del turismo estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, por lo que se identificó y registró al hombre y el vehículo.

En el interior del turismo, los policías localizaron 35 gramos de cocaína que, según la investigación, estaban presuntamente destinados a su distribución. Tras el registro y el posterior hallazgo, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La asociación de guardias civiles alerta del riesgo extremo en Huelva por narcotráfico

La muerte de los guardias civiles Germán y Jerónimo durante una persecución a una narcolancha en la costa de Huelva ha vuelto a poner el foco sobre una advertencia que, según denuncian los agentes, llevaba tiempo encima de la mesa. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) venía reclamando desde hace meses que Huelva fuera declarada Zona de Especial Singularidad ante el avance del narcotráfico y el aumento de la presión criminal en la provincia.

El documento elaborado por la asociación sostiene que la situación "ha generado el desarrollo de una forma de vida al margen de la ley, sustentada en los enormes beneficios procedentes, sobre todo, del narcotráfico". Además, advierte de que la presión de los cuerpos de seguridad en Cádiz ha provocado un desplazamiento de las organizaciones criminales hacia la costa onubense: "Mucha de esta presión se venga a la provincia de Huelva, debiendo tomar medidas antes de que llegue a lo que es hoy la de Cádiz".

José Manuel Val, portavoz de AUGC en Huelva, explica que la reivindicación no se limita a una provincia concreta. "No se podría establecer una zona en Cádiz y dejarlo en Huelva o dejarlo en Granada, porque el narcotráfico iría de un sitio a otro", afirma. Según defiende, el problema afecta ya a toda la costa andaluza y requiere una respuesta coordinada.

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