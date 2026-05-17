Noticias de hoy, domingo 17 de mayo de 2026

Las elecciones andaluzas, un positivo en hantavirus y el accidente de Márquez en Cataluña, entre las noticias destacadas de la jornada de hoy, domingo 17 de mayo.

Elecciones Andalucía 2026 en directo: La participación en las elecciones a las 14:00h es del 37,20%

Andalucía vive hoy una jornada electoral decisiva con la celebración de las elecciones autonómicas. Desde las 09:00 horas permanecen abiertos los colegios electorales de las ocho provincias para que más de 6,8 millones de ciudadanos elijan a los 109 diputados del próximo Parlamento andaluz. La mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños y los partidos buscan lograr apoyos suficientes para gobernar la Junta durante los próximos cuatro años.

A lo largo de la mañana ya han votado los principales candidatos. Antonio Maíllo, de Por Andalucía, fue el primero en acudir a las urnas a las 10:00 horas. Más tarde lo hicieron Juanma Moreno en Málaga, María Jesús Montero en Sevilla y Manuel Gavira en Cádiz.

La participación hasta las 14:00 horas alcanzó el 36,85 %, casi tres puntos más que en las elecciones de 2022. Córdoba registró la mayor afluencia de votantes, mientras que Huelva fue la provincia con menor participación, aunque también mejoró sus cifras respecto a los anteriores comicios.

Juanma Moreno repite como candidato del PP tras obtener la mayoría absoluta en 2022 y parte como favorito según las encuestas. El PSOE-A, encabezado por María Jesús Montero, centra su campaña en la defensa de los servicios públicos. Vox concurre con Manuel Gavira con el objetivo de aumentar su representación parlamentaria. En la izquierda alternativa compiten Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, y Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García Sánchez.

Los sondeos sitúan al PP como primera fuerza política, seguido del PSOE-A y Vox. Mientras tanto, las formaciones de izquierda alternativa luchan por mantener presencia en el Parlamento andaluz.

Los colegios electorales cerrarán a las 20:00 horas, momento en el que comenzará el recuento de votos. Algunos centros de Sevilla, Málaga y Cádiz permanecerán abiertos unos minutos más debido a retrasos registrados durante la constitución de las mesas electorales.

Un canadiense que viajaba en el 'MV Hondius' da positivo en hantavirus

Las autoridades sanitarias de Columbia Británica han informado de un posible caso de Hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius. Uno de los cuatro pasajeros canadienses que permanecían aislados tras regresar del viaje ha dado un resultado preliminar positivo en las pruebas realizadas y continúa bajo atención médica en un hospital.

La responsable regional de salud pública, Bonnie Henry, explicó que el paciente presentaba síntomas leves compatibles con la enfermedad. Aunque el diagnóstico aún debe confirmarse en un laboratorio especializado, las autoridades han decidido aplicar los protocolos correspondientes como medida preventiva.

Henry también quiso tranquilizar a la población y destacó que el hantavirus no presenta el mismo riesgo de propagación que enfermedades respiratorias como la COVID-19, la gripe o el sarampión, por lo que no se considera una amenaza con potencial pandémico.

Los cuatro viajeros iniciaron un aislamiento preventivo tras llegar a Vancouver el pasado domingo. Posteriormente, tres de ellos fueron trasladados a un hospital de Victoria para facilitar su seguimiento médico. Las autoridades aseguraron además que durante el traslado no hubo contacto con la población general y que el personal implicado utilizó equipos de protección.

Inicialmente, se estableció una cuarentena mínima de 21 días, aunque los expertos recuerdan que el periodo de incubación del hantavirus puede prolongarse hasta 42 días. Tras este resultado preliminar, las autoridades sanitarias revisarán las medidas de vigilancia y aislamiento aplicadas a los pasajeros afectados.

Gravísimo accidente de Álex Márquez en el GP de Cataluña: ¡chocó contra Pedro Acosta y salió disparado!

Álex Márquez protagonizó un grave accidente durante la vuelta 12 del Gran Premio de Cataluña de MotoGP al impactar a más de 200 km/h contra la moto de Pedro Acosta, que había sufrido un pinchazo en la rueda trasera. El piloto salió despedido de su moto y dio varias vueltas de campana antes de quedar tendido sobre la pista.

El incidente obligó a dirección de carrera a detener la prueba con bandera roja durante cerca de media hora. Según las primeras informaciones, Márquez no se percató de las señales de aviso de Acosta y, al intentar aprovechar su rebufo, terminó chocando contra la KTM y saliendo hacia la hierba, donde impactó contra las protecciones. La moto quedó completamente destrozada y algunos restos alcanzaron incluso a Fabio Di Giannantonio.

A pesar de la violencia del accidente, Márquez permaneció consciente y fue trasladado al hospital para someterse a diversas pruebas médicas. Los primeros diagnósticos apuntan a que únicamente sufrió contusiones y golpes, quedando fuera de peligro.

La carrera continuó marcada por el caos, con nuevos accidentes tras la reanudación. Francesco Bagnaia, Johann Zarco y Luca Marini también se vieron involucrados en otra caída que obligó a suspender nuevamente la prueba. Más tarde, Jorge Martín sufrió otra caída, aunque pudo reincorporarse. Finalmente, Di Giannantonio se llevó una inesperada victoria, mientras que Acosta abandonó en la última curva tras irse al suelo cuando luchaba por posición con Ai Ogura.

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