Investigan a un jesuita de Pamplona por abuso sexual contra un joven mayor de edad

La Compañía de Jesús ha adoptado las medidas respecto al jesuita denunciado y se le prohíbe tener contacto con menores o con personas adultas en situación de vulnerabilidad.

Iman Benataya
La Compañía de Jesús en España ha dado a conocer a través de un comunicado que un jesuita está siendo investigado en Pamplona por un abuso sexual "contra un joven mayor de edad". En el comunicado se detalla que la organización no va a hacer ninguna valoración al respecto "por respeto a la presunta víctima y al principio de presunción de inocencia del denunciado".

La nota colgada en la web de información de la Compañía de Jesús de España señala que "tanto la Compañía como el propio jesuita denunciado están colaborando con las autoridades policiales a cargo de la investigación y estarán a su disposición durante todo el proceso".

La Compañía ha tomado medidas

Además, conforme a su protocolo interno, la Compañía de Jesús ha adoptado las medidas respecto al jesuita denunciado, que entre otras incluyen la prohibición de ponerse en contacto, "por cualquier forma o medio", con la supuesta víctima, su familia o su entorno más cercano. También se le prohíbe tener contacto con menores o con personas adultas en situación de vulnerabilidad y no se le permite publicar noticias o mensajes, de cualquier tipo, en las redes sociales de las que disponga.

La Compañía ha señalado su compromiso "inequívoco" de "crear entornos seguros", destacando la adopción de medidas para "la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada que pueda producirse en nuestras obras". Asimismo, ha destacado su compromiso con "la transparencia y la justicia", por lo que ha animado a denunciar ante la justicia "cualquier información relevante sobre una posible situación de abuso o maltrato en el seno de nuestras obras".

Precisamente en este sentido, el comunicado concluye recordando que la organización cuenta con un canal único de denuncias para comunicar cualquier información de este tipo.

