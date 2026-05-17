VÍDEO: Ocho heridos en un aparatoso accidente entre un VTC, un turismo y un coche patrulla en Madrid

Un grave accidente de tráfico registrado en la confluencia de la calle Alcalá con Miguel Yuste, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, ha dejado un balance de ocho personas heridas, según ha informado Emergencias Madrid a través de su cuenta de Twitter.

En el siniestro se han visto implicados un vehículo VTC, un turismo y una patrulla de la Policía Municipal de Madrid. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de SAMUR-Protección Civil, que han atendido a los afectados y los han trasladado a varios de ellos a diferentes hospitales de la capital. Entre los heridos, una persona presenta una posible fractura de cadera.

Las imágenes difundidas por Emergencias Madrid muestran la complejidad de la intervención. Los Bomberos del Ayuntamiento han tenido que romper parte de la estructura de uno de los vehículos para poder rescatar al conductor, que había quedado atrapado tras el fuerte impacto.

La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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