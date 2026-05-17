Un sintecho se instala, con televisor incluido, junto a un portal de San Sebastián generando inseguridad entre los vecinos

Los vecinos del barrio de Gros en San Sebastián llevan dos semanas denunciando que un sintecho se ha instalado con toda clase de artilugios junto a un portal. Un hombre que precisamente llega al mismo nos comenta con cierta pena que él tiene la sensación de que el indigente ha querido recrear su casa ahí. No le falta ni la televisión, recalca.

El asentamiento ilegal está situado a pocos metros de un parque infantil y preocupa la suciedad que genera. Una mujer nos subraya que hace todas sus necesidades en un árbol situado a pocos metros. Otra vecina se queja del olor que llega al portal mientras un hombre destaca que estamos ante una persona que no está bien de la cabeza señalando que va por libre haciendo todo tipo de cosas.

Iván trabaja en un locutorio a pocos metros, nos asegura que las amenazas son constantes. "Llega a atacar a mi esposa verbalmente, psicológicamente. Enseñándole también sus partes", explica. Además la presencia del sintecho está provocando que personas mayores tengan miedo de salir de sus casas.

A este problema hay que sumar el aumento de robos que se está dando en el barrio. Los ladrones han robado cupones en un puesto de la ONCE, roban en coches y casas. Hace unas semanas, llegaron a subir por el balcón a una vivienda turística llegando a forcejear con los huéspedes para robarles un boso y un móvil.

Un vecino nos comenta que ahora se oye con más frecuencia que se ha dado un robo en una tienda o que a alguien le han robado la cartera. Otro hombre apunta a cómo hace dos semanas vio como la Ertzaintza mantenía detenida a una persona en la calle. Muy cerca, una mujer nos añade que en las casas abren las puertas de cualquier manera y cogen lo que sea.

Los vecinos reclaman más seguridad y la eliminación de asentamientos ilegales como el de la calle Zabaleta.

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