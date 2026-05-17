Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

País Vasco

Un sintecho se instala, con televisor incluido, junto a un portal de San Sebastián generando inseguridad entre los vecinos

En las últimas semanas ha provocado diversos problemas de convivencia. Hay quejas por la suciedad y por amenazas.

Antena 3 Noticias

Un sintecho se instala, con televisor incluido, junto a un portal de San Sebastián generando inseguridad entre los vecinos | Antena3 Noticias

Publicidad

Gonzalo Masip
Publicado:

Los vecinos del barrio de Gros en San Sebastián llevan dos semanas denunciando que un sintecho se ha instalado con toda clase de artilugios junto a un portal. Un hombre que precisamente llega al mismo nos comenta con cierta pena que él tiene la sensación de que el indigente ha querido recrear su casa ahí. No le falta ni la televisión, recalca.

El asentamiento ilegal está situado a pocos metros de un parque infantil y preocupa la suciedad que genera. Una mujer nos subraya que hace todas sus necesidades en un árbol situado a pocos metros. Otra vecina se queja del olor que llega al portal mientras un hombre destaca que estamos ante una persona que no está bien de la cabeza señalando que va por libre haciendo todo tipo de cosas.

Iván trabaja en un locutorio a pocos metros, nos asegura que las amenazas son constantes. "Llega a atacar a mi esposa verbalmente, psicológicamente. Enseñándole también sus partes", explica. Además la presencia del sintecho está provocando que personas mayores tengan miedo de salir de sus casas.

A este problema hay que sumar el aumento de robos que se está dando en el barrio. Los ladrones han robado cupones en un puesto de la ONCE, roban en coches y casas. Hace unas semanas, llegaron a subir por el balcón a una vivienda turística llegando a forcejear con los huéspedes para robarles un boso y un móvil.

Un vecino nos comenta que ahora se oye con más frecuencia que se ha dado un robo en una tienda o que a alguien le han robado la cartera. Otro hombre apunta a cómo hace dos semanas vio como la Ertzaintza mantenía detenida a una persona en la calle. Muy cerca, una mujer nos añade que en las casas abren las puertas de cualquier manera y cogen lo que sea.

Los vecinos reclaman más seguridad y la eliminación de asentamientos ilegales como el de la calle Zabaleta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

VÍDEO: Ocho heridos en un aparatoso accidente entre un VTC, un turismo y un coche patrulla en Madrid

VÍDEO: Ocho heridos en un aparatoso accidente entre un VTC, un turismo y un coche patrulla en Madrid

Publicidad

Sociedad

Una ambulancia de Asturias

Muere una mujer tras atragantarse con un trozo de solomillo en la comunión de su nieto en Asturias

VÍDEO: Ocho heridos en un aparatoso accidente entre un VTC, un turismo y un coche patrulla en Madrid

VÍDEO: Ocho heridos en un aparatoso accidente entre un VTC, un turismo y un coche patrulla en Madrid

Policía Local de Ayamonte

Socorren a un hombre que convulsionaba en un coche y acaba detenido con 35 gramos de cocaína

Una reyerta en el barrio madrileño de San Blas deja tres heridos por arma blanca, uno de ellos grave
Madrid

Tres heridos en una pelea con arma blanca por una reyerta en San Blas

Antena 3 Noticias
País Vasco

Un sintecho se instala, con televisor incluido, junto a un portal de San Sebastián generando inseguridad entre los vecinos

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 17 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 17 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Los cuerpos sin vida de un agente de la Guardia Civil, su mujer y su hijo han sido hallados con impactos por arma de fuego
GUARDIA CIVIL

Qué se sabe del crimen de Dolores, Alicante: el guardia civil habría matado a su mujer y a su hijo antes de suicidarse

El lunes se harán las autopsias de los tres cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Alicante que se espera que puedan esclarecer los hechos.

Efemérides de hoy 17 de mayo de 2026: Visita de Isabel II a Irlanda

Efemérides de hoy 17 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 17 de mayo?

Imagen de los Mossos d'Esquadra

Asesinado de un tiro en la cabeza un hombre en plena calle en Barcelona

El presidente del Club de Rugby de Igorre queda en libertad tras el caso de las papeletas de la Lotería de Navidad

El presidente del Club de Rugby de Igorre queda en libertad tras el caso de las papeletas de la Lotería de Navidad

Publicidad