Efemérides de hoy 17 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 17 de mayo?

El 17 de mayo de 2011, la reina Isabel II de Inglaterra visita la República de Irlanda por primera vez. Se trata de la primera visita oficial de un monarca británico desde 1911, antes de la proclamación de la independencia de Irlanda en abril de 1916. El viaje se desarrolla en un contexto de normalización de relaciones entre ambos países, tras décadas marcadas por el conflicto en Irlanda del Norte. La agenda de Isabel II incluye actos institucionales en Dublin, en los que es necesario un dispositivo de seguridad reforzado, por protestas en algunos sectores de la población.

Durante la visita, la reina realiza gestos de reconocimiento hacia la historia irlandesa, incluido un homenaje a las víctimas de la Guerra de Independencia. Casi cien años antes, el entonces rey Jorge V, su abuelo, viaja a la isla cuando aún forma parte del Reino Unido, durante los años previos al conflicto. La visita de Isabel II se considera un importante avance en la normalización simbólica de las relaciones entre la República de Irlanda y el Reino Unido.

Un 17 de mayo, pero de 2020, Benjamin Netanyahu asume su quinto mandato como primer ministro de Israel. La investidura se produce tras un acuerdo de coalición con su rival político, Benny Gantz, después de más de un año de bloqueo institucional y tres elecciones consecutivas sin mayorías claras. El pacto establece un gobierno de unidad y un sistema de rotación en el cargo, con el objetivo de garantizar la estabilidad política en el país.

El nuevo gobierno se forma durante la crisis por la pandemia de COVID-19, en medio de las tensiones internas por causas judiciales abiertas contra Netanyahu, por presuntos casos de corrupción que él niega. El acuerdo establece una clara intención en el avance de la invasión del territorio palestino, en línea con propuestas del primer ministro.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de mayo?

1814.- Noruega se independiza de Dinamarca.

1856.- La reina Isabel II crea la Orden de la Beneficencia, para recompensar actuaciones extraordinarias realizados en torno a calamidades públicas.

1863.- Publicación del poema ‘Cantares Gallegos’, de Rosalía de Castro

1902.- Alfonso XIII comienza su reinado en España a los 16 años.

1924.- Inaugurado el Estadio de Chamartín, oficialmente Campo del Real Madrid Club de Fútbol, donde después fue construido el estadio Santiago Bernabeu.

1959.- En Cuba, el Gobierno de Fidel Castro promulga la primera Ley de Reforma Agraria.

1980.- Primer atentado del grupo terrorista peruano Sendero Luminoso: un comando ataca un local en Chuschi (Ayacucho) que albergaba urnas y papeletas electorales.

1990.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) suprime la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

1997.- Laurent Kabila se autoproclama jefe de Estado y rebautiza Zaire como República Democrática del Congo.

2006.- El cineasta español Pedro Almodóvar gana el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

2019.- Taiwán se convierte en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio homosexual.

¿Quién nació el 17 de mayo?

1806.- Pascual Madoz, autor del ‘Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España’.

1845.- Jacinto Verdaguer, sacerdote y poeta español, escribió su obra en lengua catalana.

1886.- Alfonso XIII, rey de España.

1911.- Alfredo Mayo, actor español.

1936.- Dennis Hopper, cineasta estadounidense.

1969.- Joan Llaneras, ciclista español.

¿Quién murió el 17 de mayo?

1510.- Alessandro Botticelli, pintor italiano.

1727.- Catalina I de Rusia, zarina.

1838.- Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, político francés.

1987.- Karl Gunnar Myrdal, economista sueco.

2004.- Tony Randall, actor estadounidense.

2009.- Mario Benedetti, escritor uruguayo.

¿Qué se celebra el 17 de mayo?

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y el Día Mundial del Reciclaje.

Horóscopo del 17 de mayo

Los nacidos el 17 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 17 de mayo

Hoy, 17 de mayo, se celebran san Pascual Bailón y santa Restituta.