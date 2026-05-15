Badajoz
Matan a un hombre de varios disparos en Villanueva de la Serena, Badajoz
Ha ocurrido sobre las 15:00 horas de este viernes y por el momento no hay detenidos.
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Un hombre ha muerto por disparos en el municipio de Don Benito-Villanueva de la Serena, en Badajoz. Así lo han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso. Ha ocurrido sobre las 15:00 horas de este viernes. Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Policía Judicial, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.
Ahora, los agentes de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte y determinar las circunstancias en las que se ha producido. Por el momento no se han producido detenciones.
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