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Matan a un hombre de varios disparos en Villanueva de la Serena, Badajoz

Ha ocurrido sobre las 15:00 horas de este viernes y por el momento no hay detenidos.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

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Luis Alcantud
Publicado:

Un hombre ha muerto por disparos en el municipio de Don Benito-Villanueva de la Serena, en Badajoz. Así lo han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso. Ha ocurrido sobre las 15:00 horas de este viernes. Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Policía Judicial, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.

Ahora, los agentes de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la muerte y determinar las circunstancias en las que se ha producido. Por el momento no se han producido detenciones.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la muerte y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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