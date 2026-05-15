Agresión sexual en un hospital de Ibiza: el sospechoso entró forzando las puertas de madrugada

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente a una paciente ingresada en el hospital de Can Misses, en Ibiza, durante la madrugada del pasado domingo 10 al lunes 11 de mayo. El presunto autor fue arrestado este viernes 15 de mayo, después de que los agentes lograran identificarlo y localizarlo en menos de 24 horas desde la denuncia formal de la víctima.

Según han explicado fuentes policiales, el hombre accedió de manera ilícita al centro sanitario alrededor de las tres de la madrugada. A esa hora, todas las puertas del hospital permanecen cerradas y bloqueadas, pero las cámaras de seguridad registraron cómo el sospechoso forzó una puerta para entrar y otra para abandonar posteriormente las instalaciones.

La agresión se produjo en una habitación doble. En ese momento, el otro paciente ingresado se encontraba en el baño. El atacante, según la Policía Nacional, levantó la sábana y el camisón de la mujer, la agarró del cuello y la amenazó con "cortarle el cuello" si pedía ayuda. La víctima consiguió pulsar el botón de asistencia de la cama, lo que activó la alerta al servicio de seguridad del hospital. El agresor huyó inmediatamente y fue visto por varias sanitarias, aunque no llegó a ser interceptado.

Tras la alerta, el personal de seguridad avisó a la Policía Nacional, que activó el protocolo de agresiones sexuales. La paciente recibió atención médica, valoración forense y asistencia psicológica.

El Gobierno balear condena lo ocurrido

El Gobierno balear ha expresado su "más rotunda condena" por lo ocurrido y reconoce que el caso obliga a "replantear y revisar el sistema de seguridad" del hospital. Además, confirman que el refuerzo de vigilancia previsto cada verano todavía no se había puesto en marcha.

Por su parte, los sindicatos sanitarios reclaman medidas adicionales, como accesos mediante tarjeta y sistemas de alarma que detecten puertas forzadas. Consideran que lo sucedido evidencia un fallo en la vigilancia y recuerdan que ya habían solicitado reforzar la seguridad en ocasiones anteriores, sin éxito.

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