Asesinado de un tiro en la cabeza un hombre en plena calle en Barcelona

Un hombre ha sido asesinado este sábado en plena calle Mineria del distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona. La víctima habría sido alcanzada por los tiros que le ha disparado una persona que ha huido del lugar y que está siendo buscada por los Mossos d'Esquadra.

Según avanza el medio La Vanguardia, la víctima, que tenía antecedentes por delitos contra la salud pública, ha quedado malherida y varios ciudadanos que se encontraban en el lugar han intentado auxiliarla sin éxito. A su llegada, los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) solo han podido confirmar su muerte.

En la zona trabajan esta noche efectivos de la policía científica, que tratan de recoger los casquillos de las balas disparadas, así como agentes de los Mossos d'Esquadra, que han tomado declaración a los testigos. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha asumido la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto judicial.

Segundo tiroteo mortal en un mes

Se trata del segundo tiroteo mortal en Catalunya en un mes. El pasado 14 de abril otro hombre fue tiroteado también por la espalda mientras comía con su mujer y su hija de pocas semanas en una terraza en el distrito del Poblenou, también en Barcelona.

El agresor, o agresores, efectuaron varios disparos, algunos de los cuales impactaron en el cuello, dejándolo en estado crítico en plena vía pública. Testigos presenciales alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar en cuestión de minutos. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital del Mar, donde ingresó en estado crítico y falleció días después.

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