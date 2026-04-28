Un muerto por arma blanca tras una reyerta en Lepe, Huelva

El Ayuntamiento del municipio onubense de Lepe ha informado del fallecimiento de una persona debido a las heridas con arma blanca que sufrió tras una reyerta. Del individuo no han trascendido datos, pero desde el Consistorio han lamentado su muerte.

Según han comunicado, el incidente tuvo lugar la pasada noche, aunque no han aportado más datos de lo sucedido. Por su parte, las fuerzas de seguridad del Estado están investigando los ocurrido en Lepe. Asimismo han solicitado a la Subdelegación del Gobierno un refuerzo de la seguridad ciudadana en la localidad, con el objetivo de "evitar que se repitan actos delictivos como éste".

Le asestó una puñalada

Hace casi cuatro años, en Lepe un hombre asestó una puñalada en el tórax a una persona que medió en una discusión que el agresor tenía con un tercero. Fue en agosto de 2022 cuando sacó una navaja y, a la altura del pecho, lo apuñaló.

La víctima, de 25 años, cayó al suelo y las lesiones le provocaron 27 días de pérdida temporal de calidad de vida moderada, 1 día de pérdida de calidad de vida muy grave (UCI).

En marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Huelva a condenado al hombre a cinco años de prisión al considerarle responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa. Además de la pena de cárcel tiene prohibido acercarse a la víctima a menos de 300 metros, así como comunicarse con ella en 8 años y la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.

No obstante, deberá de indemnizarlo con 7.400 euros por las lesiones y secuelas sufridas.

En el maletero

Por otra parte, el 8 de julio del año pasado, el Servicio de Emergencias del 112 recibió el aviso de un vecino de Lepe informando de una persona herida que se encontraba atado de pies y manos con "signos de tortura", dijeron los sanitarios a 'Huelva Información'.

Encontraron a un hombre de 29 años "apealado" y maniatado en el interior del maletero de un vehículo mal aparcado situado en el punto kilométrico 117 de la A-49, coincidiendo con una rotonda a la salida de esta autovía, en sentido Villablanca. A pesar de que el varón no quiso presentar denuncia, la Guardia Civil inició una investigación.

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