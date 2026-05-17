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Qué se sabe del crimen de Dolores, Alicante: el guardia civil habría matado a su mujer y a su hijo antes de suicidarse

El lunes se harán las autopsias de los tres cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Alicante que se espera que puedan esclarecer los hechos.

Los cuerpos sin vida de un agente de la Guardia Civil, su mujer y su hijo han sido hallados con impactos por arma de fuego

Los cuerpos sin vida de un agente de la Guardia Civil, su mujer y su hijo han sido hallados con impactos por arma de fuegoEFE

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Iman Benataya
Publicado:

Los crímenes de Marisol y de su hijo, Alberto, han causado una gran conmoción en la localidad alicantina de Dolores, donde la familia era muy conocida y ella trabajaba como conductora de autobús escolar. A la espera de la autopsia que se practicará este lunes, la Guardia Civil investiga los hechos como un caso de violencia machista perpetrado por un agente de 51 años en una vivienda del cuartel de Dolores, un municipio alicantino de apenas 8.300 habitantes de la comarca de la Vega Baja del Segura.

Según ha dado a conocer EFE, el resultado de los exámenes forenses de los cuerpos debería confirmar la principal línea de la investigación que apunta a que el agente, que llevaba destinado en el puesto desde 1996, asesinó a la mujer en una habitación y al hijo en otra estancia antes de utilizar la pistola para quitarse la vida de un disparo en un pasillo.

Cronología de los hechos

La voz de alarma la dio otro agente, compañero del guardia civil, sobre las 10:30 de la mañana, que encontró los cuerpos con heridas de arma de fuego en diferentes estancias de la vivienda del cuartel donde residían.

La mujer, Marisol, de 51 años, fue encontrada muerta en una habitación; el hijo, Alberto, de 24, en otra, mientras que el cuerpo sin vida del guardia civil, de 55 años y el supuesto autor de los asesinatos, estaba en un pasillo alejado con un disparo en la cabeza y junto a una pistola.

No había denuncias previas

El guardia civil de 55 años no tenía ninguna denuncia previa por maltrato ni hacia su mujer, ni de parejas anteriores. Así lo dio a conocer la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que explicó que el presunto autor de los hechos no estaba en el sistema Viogén.

Segunda jornada de luto

La localidad alicantina de Dolores celebra este domingo su segunda jornada del luto oficial después de un pleno extraordinario y urgente el sábado por la tarde para expresar la tristeza y la solidaridad del municipio con las víctimas.

También durante la tarde de este sábado se ha celebrado una concentración silenciosa de un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento, donde acudieron centenares de vecinos. Además, ayer se suspendieron las actividades festivas programadas en torno al día de San Isidro.

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