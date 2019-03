Rompen la mandíbula a golpes a un concejal del PSOE de Fuengirola

El viceportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), Jesús Poyato, ha resultado herido tras haber sido presuntamente agredido por dos individuos, provocándole una fractura doble de la mandíbula.

El secretario de Organización del PSOE de Fuengirola, Samuel García, ha confirmado los hechos y ha señalado que la Policía Nacional está investigando lo ocurrido, sin descartar ningún móvil, ni el robo ni el ideológico.

En este último punto, García ha precisado que "no podemos descartar nada" porque la sede del partido en este municipio ha sido atacada cinco veces en los últimos tres años. No obstante, ha confiado en que "el motivo no sea ése".

Tras la agresión el edil socialista se percató de que le habían sustraído el teléfono móvil y una cadena de oro; de ahí que tampoco se descarte el robo, ha precisado, y ha añadido que, de hecho, "al parecer la delincuencia ha subido en Fuengirola y no se sabe si es un brote de violencia o un robo".

Los hechos se produjeron el pasado lunes, 18 de octubre, cuando el joven caminaba por la calle cuando dos individuos le golpearon en la cabeza por la espalda, al parecer con una barra de hierro.