Se cumplen 33 años sin Camarón: "Fue una revolución para el flamenco"

Bajo un cielo de verano, con dos comitivas por las calles madrileñas y ante miles de asistentes, se ha celebrado el 75º aniversario del cantaor flamencoCamarón de la Isla. La Puerta del Sol ha sido punto de encuentro para rendir homenaje a una figura, que después de 33 años de su muerte, sigue provocando lágrimas y emoción. Su obra se ha trasmitido de generación en generación y sigue igual de viva. Para este encuentro emblemático se ha contado con los artistas Judeline y Yerai Cortés. Han actuado por primera vez juntos.

"Va a ser difícil que venga otro Camarón"

Un concierto que ha empezado subiendo al escenario la reconocida silla que el artista usaba en sus actuaciones. "Cuando he visto la silla vacía, y todo esto que era un homenaje, alguna lágrima se me ha caído", reconocía la hija del cantante, Rocío Monje. Emocionada también se ha mostrado la viuda, Dolores Montoya, más conocida como 'La Chispa', contaba para Antena 3 Noticias que seguía sintiendo el cariño de la gente: "Me quieren, lloran cuando me ven, me abrazan, me piden muchas fotos".

Nuevos talentos de la música siguen la herencia del genio

El 2 de julio de 1992 nos dejaba, pero su legado no ha hecho más que crecer durante estas tres décadas. "Lo que me sorprende es que una figura después de tantos años de su muerte, siga vigente, y que artistas nuevos se vean reflejados en él", decían asistentes al evento.

Para artistas como La Zowi se recuerda a sus "raíces, infancia, y familia". Otros rostros conocidos como La Jedet destacan ponen en valor su papel de innovación: "Fue un incomprendido. Su disco de `La leyenda del tiempo´ lo devolvían porque decían que eso no era flamenco". "Siento que si lo hubiera conocido en vida, hubiera conectado con él", añade.

