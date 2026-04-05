El rey Juan Carlos I ha viajado a Sevilla para ver el regreso de Morante

El rey emérito Juan Carlos I ha asistitido esta tarde a la corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla, en la plaza de la Real Maestranza. Ha acudido para ver el regreso del torero Morante de la Puebla, en uno de los acontecimientos taurinos más esperados de los últimos años después de que este desapareciera por un tiempo. El rey emérito se ha sentado en el palco de la Real Maestranza de Caballería, acompañado de su hija mayor, la infanta Elena y junto al actual teniente, Marcelo Maestre de León.

Juan Carlos I no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de ese mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. El rey emérito, que reside en Abu Dhabi desde 2020, tenía intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), pero el conflicto en Oriente Medio se lo impidió.

Juan Carlos I recibe a Morante

La asistencia del monarca es una evidencia clara sobre el histórico vínculo entre la tauromaquia y la Casa Real. A lo largo de su reinado, Don Juan Carlos mostró en varias ocasiones su cercanía con el mundo de los toros. Fue tanto en plazas, como en actos oficiales.

No será la primera vez que coincidirá con Morante, en 2007, después de la corrida de Beneficencia en Las Ventas y todavía ejerciendo su mandato, el emérito protagonizó una escena que queda en el recuerdo de la afición taurina. Regaló al torero un capote tras recibir su brindis y visiblemente emocionando.

El evento de este Domingo de Resurrección trae consigo algo especial para Don Juan Carlos, quien reside en Abu Dabi desde 2020 y su regreso a España sigue siendo un debate abierto. Desde la Casa Real ya se ha indicado que puede volver cuando el monarca lo desee, aunque con la condición de que recupere su residencia fiscal en el país con el fin de preservar su imagen y la de la Institución.

En este tiempo, las visitas del emérito han sido puntuales y discretas, además de alejadas de los actos oficiales de la Familia Real. Pero no se ha alejado de su círculo personal ni de sus aficiones.

La reaparición de Morante

Morante de la Puebla, conocido como el "torero cigarrero", reaparece casi seis meses después de que se cortara la coleta en el centro del ruedo, indicando así su adiós en la Corrida de la Hispanidad. Aquel gesto fue aclarado por el propio Morante como un "descanso" y no una despedida. Desde entonces, su vuelta ha estado llena de especulaciones y expectativas que se resolverán en Sevilla cuando el torero vuelva a vestirse de luces en una de las plazas más exigentes y simbólicas.

Su regreso no es solo la celebración de una figura clave de nuevo en el ruedo, también es un hecho que marca la temporada taurina de este 2026. La demanda de entradas se ha disparado y el abono ha crecido notablemente. Varios carteles de "no hay billetes" han ocupado las calles sevillanas.

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