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GUERRA ORIENTE MEDIO

España y otros cuatro países solicitan a Bruselas la creación de un nuevo impuesto a las compañías energéticas

El objetivo es responder al aumento de los precios del petróleo por el conflicto de Oriente Medio, que está suponiendo "una carga significativa para la economía europea y sus ciudadanos".

Carlos Cuerpo

España y otros cuatro países solicitan a Bruselas la creación de un nuevo impuesto a las compañías energéticas | EFE

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Iman Benataya
Publicado:

El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, junto a los ministros homólogos de Alemania, Italia, Portugal y Austria, han solicitado a la Comisión Europea un impuesto a los beneficios de las energéticas para distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio. Lo han hecho a través de una carta difundida este sábado a través de una públicación en X, dirigida al comisario europeo de Clima, Neutralidad Climática y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra.

En el texto, los ministros Markus Marterbauer (Austria), Joaquim Miranda Sarmento (Portugal), Lars Klingbeil (Alemania), Giancarlo Giorgetti (Italia), y el mismo Cuerpo, piden que "se explore un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con las ganancias extraordinarias derivadas de la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes".

"El conflicto en Oriente Medio ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que supone una carga considerable para la economía europea y para los ciudadanos europeos. Es importante que esta carga se distribuya de manera equitativa", señalaron los ministros en la carta.

Para ello, los ministros de los cinco Estados miembros proponen que el Ejecutivo Europeo considere medidas para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas a través de un "instrumento de contribución a escala de la UE sustentado en una base jurídica sólida".

Una herramienta que ya se usó en 2022

Los ministros recuerdan que "ya en 2022 se introdujo un instrumento similar mediante una contribución solidaria temporal (...) como medida de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía" provocada por la invasión rusa de Ucrania. En esta ocasión,sin embargo, sugieren a la Comisión estudiar si los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más específica de lo que se hizo en 2022.

Los ministros de Economía consideran que esta "solución europea" permitiría financiar "ayudas temporales, especialmente para los consumidores, y frenar el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos". De igual forma, mandaría "un mensaje claro" de que quienes se beneficien de la guerra deben aportar "para aliviar la carga que recae sobre la población en general".

Concluyen asegurando que "Nos complace que la Comisión Europea haya prometido examinar rápidamente la cuestión".

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