En bata, con una copa de champán y besando la bandera: así se despide Morante de la Puebla desde su hotel

Morante de la Puebla se cortó ayer la coleta alrededor de las 19:40 horas de la tarde, de una forma totalmente inesperada. El torero acababa de dar la vuelta al ruedo con las dos orejas del cuarto toro, que lo había cogido a la salida.

Tras este hecho, el torero sevillano se fue a las tablas conmocionado y lloró de impotencia. Sin embargo, Morante de la Puebla volvió a salir del callejón para volver a torear entre una gran ovación por parte del público.

La emocionante tarde que se vivió en Las Ventas continuó por las calles de Madrid. Una gran cantidad de personas lo llevaron en volandas a su salida por la Puerta Grande. En concreto, lo llevaron en volandas por la calle Alcalá en dirección al Hotel Wellington, donde se alojaba el torero.

Precisamente, desde allí, la multitud le ha pedido que se asomara al balcón y el diestro ha aparecido en bata y con una copa de champán en la mano. Asimismo, Morante ha besado la bandera de España que ondeaba junto a la terraza de su habitación, en la fachada del hotel.

