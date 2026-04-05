Siete detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria pasan a disposición judicial

Los siete jóvenes detenidos en relación con el presunto intento de homicidio de un menor de 17 años en Vitoria-Gasteiz han pasado este mediodía a disposición judicial, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

De los arrestados, cinco fueron detenidos el pasado jueves y otros dos este sábado, en el marco de una investigación que continúa abierta. Los hechos se produjeron el jueves en torno a las seis y media de la tarde, cuando cinco individuos presuntamente apuñalaron a un joven en la capital alavesa y huyeron en un vehículo.

La víctima, que presentaba lesiones de consideración, fue evacuada al hospital de Hospital de Txagorritxu.

La Ertzaintza activó un dispositivo de búsqueda que permitió localizar el vehículo en el que escapaban los presuntos agresores. Los cinco ocupantes fueron detenidos en Murgia acusados de un delito de intento de homicidio.

La investigación prosiguió y este sábado por la tarde agentes de la comisaría de Vitoria-Gasteiz arrestaron a otros dos hombres, de 19 y 20 años, en distintos puntos de Bilbao, también acusados de homicidio en grado de tentativa.

Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y, junto con los otros cinco detenidos, han sido puestos a disposición judicial en torno a las doce del mediodía.

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