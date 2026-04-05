VÍDEO: "La Carrerita" reúne a más de 8.000 personas

Villanueva de la Serena ha vuelto a llenar este domingo la Plaza de España con la celebración de "La Carrerita", una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa, que ha reunido a más de 8.000 personas.

La Virgen de la Aurora se ha reencontrado con el Cristo Resucitado poco después de las 9 de la mañana, entre cohetes, repiques de campanas y una expectación máxima. En ese momento, la Virgen ha iniciado la tradicional carrera de unos 100 metros, que los portadores han completado en apenas 15 segundos.

El momento culminante ha llegado tras la tercera salida del pendón de la Hermandad de la Aurora desde uno de los laterales de la iglesia de la Asunción, coincidiendo con la aparición del Resucitado, portado a hombros y acompañado por la música de la banda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.