Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

SEMANA SANTA

VÍDEO: "La Carrerita" reúne a más de 8.000 personas

Miles de personas se congregaron en la localidad para presenciar los 30 segundos más intensos del año con el esperado encuentro entre la Virgen de la Aurora y el Cristo Resucitado.

VÍDEO: La Carrerita vuelve a llenar Villanueva

VÍDEO: La Carrerita vuelve a llenar Villanueva

Publicidad

Iman Benataya
Publicado:

Villanueva de la Serena ha vuelto a llenar este domingo la Plaza de España con la celebración de "La Carrerita", una de las tradiciones más emblemáticas de la Semana Santa, que ha reunido a más de 8.000 personas.

La Virgen de la Aurora se ha reencontrado con el Cristo Resucitado poco después de las 9 de la mañana, entre cohetes, repiques de campanas y una expectación máxima. En ese momento, la Virgen ha iniciado la tradicional carrera de unos 100 metros, que los portadores han completado en apenas 15 segundos.

El momento culminante ha llegado tras la tercera salida del pendón de la Hermandad de la Aurora desde uno de los laterales de la iglesia de la Asunción, coincidiendo con la aparición del Resucitado, portado a hombros y acompañado por la música de la banda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad