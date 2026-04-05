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Desmantelada una red de narcotráfico en Almería: 6 detenidos y media tonelada de hachís incautada

La investigación, denominada "Operación Palmeras" ha culminado con la incautación de 530 kg de hachís, 1.400 plantas de marihuana, 2.500 litros de combustible, dos embarcaciones y tres revólveres, un rifle y dos escopetas, entre otros efectos.

Desmantelada una red de narcotráfico en Almería: 6 detenidos y media tonelada de hachís incautada

Desmantelada una red de narcotráfico en Almería: 6 detenidos y media tonelada de hachís incautada | Guardia Civil

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Lola Márquez Romero
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a seis personas y sigue investigando a otras que formaban parte de una red de narcotráfico implicada en un tiroteo ocurrido en febrero de este año.

La investigación, denominada "Operación Palmeras" ha culminado con la incautación de 530 kg de hachís, 1.400 plantas de marihuana, 2.500 litros de combustible, dos embarcaciones y tres revólveres, un rifle y dos escopetas, entre otros efectos.

El operativo se inició en septiembre de 2025, cuando la Guardia civil conoció una descarga de drogas desde una embarcación en el paraje conocido como las Salinas, entre Roquetas de Mar y Aguadulce (Almería). Las investigaciones condujeron a descubrir el modus operandi de esta organización y se supo que en enero de 2026 retiró una embarcación del puerto deportivo de Almerimar hasta una finca ubicada en el término municipal de Viator (Almería).

La Guardia Civil desarticula la organización de narcotráfico en una operación iniciada en 2025 y bautizada como 'Operación Palmeras'
La Guardia Civil desarticula la organización de narcotráfico en una operación iniciada en 2025 y bautizada como 'Operación Palmeras' | Guardia Civil

Tras registrar la finca se detuvo a una persona y se intervinieron 530 Kg de hachís y 99 garrafas de combustible (2.500 litros), además de dos armas cortas, tipo revólver. Por otro lado, se obtuvieron indicios suficientes para practicar otros cuatro registros domiciliarios.

La Guardia Civil ha desarticulado en Almería una red de narcotráfico iniciada en 2025, bautizada como 'Operación Palmeras'
La Guardia Civil ha desarticulado en Almería una red de narcotráfico iniciada en 2025, bautizada como 'Operación Palmeras' | Guardia Civil

El operativo ha permitido esclarecer un tiroteo ocurrido en febrero

Los registros terminaron con la detención de cinco personas pertenecientes a esta organización criminal y a la intervención de cuatro armas de fuego, al descubrimiento de una plantación indoor de cannabis y a la intervención de diversas cantidades de hachís y cocaína, así como 15.000 euros en efectivo y un chaleco balístico. Además, estos registros han permitido esclarecer un tiroteo ocurrido en la localidad de Huércal, en Almería, el pasado 4 de febrero, y detener al responsable.

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