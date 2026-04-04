Investigan como posible incendio provocado la muerte de un hombre en Tudela de Duero, Valladolid

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de unos 60 años, que falleció anoche en el incendio de una vivienda unifamiliar en Tudela de Duero, en Valladolid, ya que no está clara la causa y puede haber "indicios de criminalidad", según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Hace un mes apareció un coche ardiendo a la puerta de esa misma casa, por lo que "no se descarta nada", han argumentado las mismas fuentes.

El suceso se produjo minutos antes de las 21:38 horas del viernes 3 de abril, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 recibió una llamada que alertaba del incendio en la vivienda. En ese momento no se tenía constancia de que hubiera personas heridas o afectadas por el humo, aunque desde el servicio de emergencias indicaron que "se sospechaba que el inquilino pudiera encontrarse en el interior".

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 comunicó la situación a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a la Policía Local de Tudela de Duero, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias – Sacyl. Esta última movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Tudela de Duero. Además, la agrupación de voluntarios de Protección Civil se desplazó hasta el lugar para colaborar en las labores de extinción.

Los equipos de emergencia actuaron con rapidez para controlar las llamas y garantizar la seguridad del entorno, pero tras las labores de extinción localizaron al hombre fallecido dentro de la vivienda. La víctima tenía aproximadamente 60 años y se encontraba sola en el momento del incendio.

Incendio en Fuenlabrada

Un incendio afectó durante la madrugada de este sábado a siete infraviviendas situadas en el camino de Las Mulas, en Fuenlabrada, según informaron fuentes de emergencias.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar, encontrando el fuego ya muy desarrollado debido a la acumulación de materiales y enseres, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas. Gracias a su intervención, se logró controlar el incendio y evitar daños mayores en viviendas y almacenes próximos.

El servicio de emergencias sanitarias SUMMA 112 desplegó un operativo preventivo, aunque no hubo necesidad de atender a ninguna persona, ya que no se registraron heridos.

Agentes de la Policía Nacional han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio y esclarecer las circunstancias que provocaron el siniestro.

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