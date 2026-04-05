LaLiga
El Real Madrid se la pega en San Moix ante el Mallorca y deja en bandeja la Liga al Barça (2-1)
El equipo de Arbeloa prácticamente dimite de la Liga tras un partido tétrico ante el Mallorca, que salió del descenso con un golazo de Muriqi en el 91'. Al Madrid, otra vez, parece que solo le queda la Champions.
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Mientras todos los ojos miraban al Atleti-Barça, el Real Madrid desapareció y pereció en San Moix (2-1) para empezar a despedirse de la Liga justo cuando todos creían en que podía engancharse más que nunca... Los de Arbeloa se pegaron un tiro en el pie con un partido para olvidar y dejan así el título en manos de un Barça que ya está a 7 puntos tras ganar a los rojiblancos en el Metropolitano (1-2).
Volvió el Madrid de gran parte de la temporada
No mereció perder, pero tampoco ganar, el Madrid volvió a recordar al de gran parte de la temporada -sin intensidad, ideas y con cierto pasotismo- y no solo pinchó, sino que se fue de vacío de un San Moix al que llegó completamente avisado: solo había ganado en dos de sus últimas cinco visitas (ahora en dos de seis).
El Mallorca planteó el partido que todos esperaban, con una defensa organizada, una marca colectiva a Mbappé y cerrando los espacios por dentro. Del francés fueron todas las ocasiones del equipo blanco, pero entre que tampoco tuvo ninguna totalmente meridiana y un Leo Román que no titubeó, los merengues se estrellaron una y otra vez cada vez que llegaban. Morlanes aprovechó la 'empanada' de Camavinga y abrió la lata en el 41'.
¿Solo queda Europa?
No salió mejor el Madrid en el segundo acto, y pese a meter a toda la caballería (Vinicius, Bellingham...), tuvo que ser Militao, quien entró en el minuto 60, empató el encuentro en el 88'. Aunque nada le duró el punto a los madridistas, a los que no les valía el empate, y fue el pirata Muriqi quien enterró las esperanzas blancas en el 91' para hacer explotar a un San Moix que salió de puestos de descenso. Batacazo blanco que puede ser definitivo. El martes que viene, el Bayern en el Bernabéu, y la sensación es que los madridistas solo se pueden aferrar a Europa, y como no les salga cara... podría llegar un segundo año seguido en blanco. Todo a una carta.
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¡¡BATACAZO MADRIDISTA QUE PUEDE SER FATAL!!
¡Los jugadores y la afición del Mallorca lo celebran como si hubiesen ganado la Champions, pero no es para menos, significa una victoria ante el Madrid en casa y, además, salir de puestos de descenso!
El gol de Militao en el 88' parecía que podía terminar en una remontada del Madrid como tantas hemos visto, pero apareció Muriqi para decir 'no' e infringirle a los blancos una derrota que puede ser fatal. El equipo de Arbeloa cuajó un partido terrible y si gana el Barça al Atleti hoy en el Metropolitano se quedarán a 7 DE LOS AZULGRANA. Ni Mbappé, ni Bellingham ni Vinicius pudieron con el muro bermellón. Ahora, más que nunca, la Champions es el objetivo de los merengues, porque la Liga cada vez está más complicada, y necesitarían un 'favor' del Atleti para seguir creyendo en ella...
¡Nosotros nos vamos! Muchas gracias por estar ahí un día más. Volvemos muy pronto.
¡¡¡VICTORIA DEL MALLORCA!!!
¡El Madrid dice prácticamente adiós a la Liga!
⚽ ¡¡¡¡¡GOOOOOL DE MURIQI en el 91!!!!!
¡¡SE VIENE ARRIBA EL MADRID!!
¡Centro perfecto de ARNOLD y remate brutal de Militao a la escuadra, que había entrado hace 15 minutos! El Madrid se vuelca a por la victoria.
⚽ ¡¡¡GOOOOOL DE MILITAOOO!!! 1-1
¡¡GOLAZO DE MILITAO DE CABEZA!!
¡Fuera Tchouaméni!
Muy muy desviado el remate forzado del francés... El Madrid necesita dos goles y no está cerca ni de meter el primero, quedan 12 + añadido.
Min 72 RESULTADO Mallorca - Real Madrid: 1-0
Se empieza a oler el tropiezo madridista en San Moix... El Mallorca sigue sin sufrir un verdadero acoso y Arbeloa continua apurando cambios: se va Brahim y entra Pitarch.
¡Con todo el equipo merengue!
Quedan 25 minutos más añadido y necesita dos goles, pero el problema para ellos es que apenas han tenido una ocasión clara de verdad en esta segunda parte...
¡Cambios en el Madrid!
¡TRIPLE CAMBIO! Entran Vinicius, Bellingham y Militao y se van Camavinga, Huijsen y Manuel Ángel.
Mbappé, muy muy solo...
Es el único que está creando peligro en el equipo blanco, aunque se está chocando contra un gran Leo Román. Ya está Vinicius preparado para entrar al terreno de juego.
¡El Madrid no asusta!
No ha salido bien en esta segunda parte, no parece que Arbeloa vaya a tardar mucho en mover el banquillo.
¡Sale dominador el Mallorca!
A diferencia de lo que 'debería' ser, los locales salen empujando más que el propio Madrid, que es el que necesita remontar y tiene mucha mucha prisa por meter el primero de los dos goles que necesita.
¡Se reanuda el partido!
Vuelve el fútbol a Mallorca con un resultado favorable a los de Demichelis tras el tanto de Morlanes en el 91'. No hay tu tía para el Madrid, que necesita ganar SÍ O SÍ para, por lo menos, no alejarse a más de 4 puntos del Barça.
¡¡DESCANSO!! | Se la 'pega' el Madrid en San Moix
¡Termina la primera parte en Mallorca! Los locales se van ganando tras el gol de Morlanes en el 41'... Mucho ojo, todos miraban hoy el Atlético - Barça... y a ver si el que no va a hacer los deberes es el Real Madrid, que de pinchar hoy podría estar empezando a decir adiós a la Liga. Los bermellones, por su parte, estarían saliendo del descenso con este resultado.
¡Brutal enfado de Rüdiger con Camavinga!
El error de Camavinga es tremendo, se queda mirando como Morlanes se mete en el área, controla y remata con todo el tiempo del mundo.
⚽ ¡¡¡GOOOOL del MALLORCA!!!
¡MORLANEEES ADELANTA A LOS LOCALES!
¡¡MORLANES!!
Asustó el Mallorca ahora... Buen control de Muriqi que deja un balón muy peligroso para Morlanes, quien no tuvo paciencia y saltó demasiado pronto delante de Lunin.
¡¡ROMÁN X3!!
¡Está siendo el mejor del partido! Ahora bloqué un remate de primeras de Güler... APRIETA EL MADRID en San Moix.
¡¡OTRA DE ROMÁN!!
Jugadón de Camavinga, que filtra un pase a Kylian y este, en el perfil izquierdo coloca el cuerpo para disparar a la escuadra en lo que ha sido otra intervención increíble del portero bermellón.
¡¡PARADÓN DE LEO ROMÁN!!
¡La primera clara del Madrid en el partido! Balón largo que cazó Mbappé in extremis para poner la puntera antes de que Román sacara un pie de forma providencial.
Se libra de la amarilla Pablo Torre
Entrada muy dura a Mbappé por detrás que termina en nada para el jugador del Mallorca, que enseguida pidió perdón al francés.
Min 14. Mallorca - Real Madrid: 0-0
Aprieta ahora el Mallorca, que busca continuamente a Muriqi por arriba.
¡Toca bien el Madrid en los primeros minutos!
Le falta haber dado el primer susto pero de momento toma la iniciativa con el dominio del balón y buscando mucho a Mbappé, que ya está tirando mucho a banda.
¡Primera del Mallorca!
Buen pase filtrado de Muriqi pero faltó precisamente un delantero como él para rematarlo.
🔴 ¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
¡RUEDAAA EL BALÓN EN SAN MOIX! ¡Arranca el Mallorca-Real Madrid!
¡El Madrid es el mejor visitante de la Liga!
Pese a que son segundos... el equipo de Álvaro Arbeloa es el mejor visitante de la competición habiendo sumado 30 de los 42 puntos que ha disputado lejos del Bernabéu. A su vez, el Mallorca ha 22 de 42 como local, y es que es en casa donde suma la mayoría de sus puntos, porque fuera el registro es pésimo: ¡solo 6 puntos de 45!
¿Echará de menos el Madrid a Vinicius?
Esta vez la responsabilidad será para Güler, Brahim y Mbappé, que intentarán suplir a un Vinicius que últimamente sí que está sosteniendo al Madrid junto a Valverde, también ausente en el día de hoy.
¡¡45 MINUTOS!!
¡Casi todo preparado en San Moix para que empiece el Mallorca-Real Madrid de la jornada 30! Habrá llenazo en el estadio de los baleares, que saben lo que es puntuar en tres de las últimas cinco visitas de los blancos a su estadio.
Mbappé y Muriqi, máximos goleadores de la Liga
Los delanteros de Madrid y Mallorca son ahora mismo los máximos goleadores de sus equipos... pero también de toda la competición. Mbappé ha anotado 23 goles y ha repartido 4 asistencias, mientras que Muriqi lleva 18 tantos y ha dado una asistencia, después con 14 goles están Budimir y Lamine Yamal...
Un duelo bonito el que protagonizarán Kylian y Vedat en San Moix a partir de las 16:15.
¡ALINEACIÓN DEL MALLORCA!
¡Ya tenemos la alineación oficial del Mallorca para recibir al Real Madrid!
🔴 11: Leo Román; Maffeo, Valjent, Omar Mascarell, Mojica; Samu Costa, Morlanes; Luvumbo, Pablo Torre, Sergi Darder; Muriqi.
¡Vuelve Kylian Mbappé!
Al once claro, porque en los últimos partidos tuvo minutos en la segunda parte (City y Atlético). No obstante, después de que se lesionara en la derrota blanca ante Osasuna el 21 de febrero, Mbappé vuelve a la titularidad tras disfrutar de minutos ante Brasil (marcó gol) y Colombia en los amistosos que ha disputado Francia en este parón de selecciones. Pese a haberse perdido tres partidos, casi cuatro, de Liga, sigue siendo el máximo goleador de la competición con 23 goles.
¡¡¡ONCE OFICIAL DEL REAL MADRID!!!
¡Así sale Arbeloa en el estadio de San Moix! ¡Vinicius es suplente!
⚪ 11: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Manuel Ángel, Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Mbappé y Brahim.
El Mallorca, con el agua al cuello
Pero OJO, esta tarde no solo se la juega el Madrid, el Mallorca tiene la presión de ocupar posiciones de descenso y necesita sumar los 3 puntos si quiere salir del pozo al menos durante este fin de semana. Además, San Moix es un campo complicado para los madridistas, que han pinchado en tres de sus últimas cinco visitas: perdieron en 2019 y 2023 y empataron el año pasado.
Oportunidad para el Real Madrid
Si los blancos vencen al Mallorca en San Moix se pondrán a solo un punto del Barça, que se enfrentará al Atlético en el Metropolitano, un partido en el que los azulgrana se juegan muchísimo más que los del Cholo, quien posiblemente opte por algunas rotaciones para preparar la ida de cuartos de Champions League en el Camp Nou precisamente ante los de Flick. El Atleti sabe que no tiene opciones en Liga: está a 16 de los azulgrana y a 12 de los merengues. Pese a ser un partido, a priori, complicado y abierto, muchos aficionados madridistas creen que el Atleti no forzará hoy para llegar al 100% al partido del miércoles.
Mallorca - Real Madrid, en directo: alineaciones, resultado y última hora del partido de LaLiga
¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos a la narración en directo del Mallorca-Real Madrid de la jornada 30 de Liga! Un duelo clave para los merengues, que esperan sumar los tres puntos y colocarse a solo uno del Barça, que este sábado a las 21h visitará al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Día muy importante para Madrid y Barça, que también miran de reojo la ida de cuartos de final de Champions de la próxima semana (martes y miércoles).
¡Vamos ya con la previa y en unos minutos conoceremos las alineaciones oficiales de ambos equipos! ¡ARRANCAAAMOS!
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