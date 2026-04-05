El Real Madrid se la pega en San Moix ante el Mallorca y deja en bandeja la Liga al Barça (2-1)

Mientras todos los ojos miraban al Atleti-Barça, el Real Madrid desapareció y pereció en San Moix (2-1) para empezar a despedirse de la Liga justo cuando todos creían en que podía engancharse más que nunca... Los de Arbeloa se pegaron un tiro en el pie con un partido para olvidar y dejan así el título en manos de un Barça que ya está a 7 puntos tras ganar a los rojiblancos en el Metropolitano (1-2).

Volvió el Madrid de gran parte de la temporada

No mereció perder, pero tampoco ganar, el Madrid volvió a recordar al de gran parte de la temporada -sin intensidad, ideas y con cierto pasotismo- y no solo pinchó, sino que se fue de vacío de un San Moix al que llegó completamente avisado: solo había ganado en dos de sus últimas cinco visitas (ahora en dos de seis).

El Mallorca planteó el partido que todos esperaban, con una defensa organizada, una marca colectiva a Mbappé y cerrando los espacios por dentro. Del francés fueron todas las ocasiones del equipo blanco, pero entre que tampoco tuvo ninguna totalmente meridiana y un Leo Román que no titubeó, los merengues se estrellaron una y otra vez cada vez que llegaban. Morlanes aprovechó la 'empanada' de Camavinga y abrió la lata en el 41'.

¿Solo queda Europa?

No salió mejor el Madrid en el segundo acto, y pese a meter a toda la caballería (Vinicius, Bellingham...), tuvo que ser Militao, quien entró en el minuto 60, empató el encuentro en el 88'. Aunque nada le duró el punto a los madridistas, a los que no les valía el empate, y fue el pirata Muriqi quien enterró las esperanzas blancas en el 91' para hacer explotar a un San Moix que salió de puestos de descenso. Batacazo blanco que puede ser definitivo. El martes que viene, el Bayern en el Bernabéu, y la sensación es que los madridistas solo se pueden aferrar a Europa, y como no les salga cara... podría llegar un segundo año seguido en blanco. Todo a una carta.

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