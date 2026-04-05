Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 mientras jugaban al fútbol en Almería

Un menor de 13 años resultó herido el pasado viernes por la tarde tras ser atacado con un arma blanca por otro niño, de 12 años, mientras ambos participaban en un partido de fútbol sala en Almería capital.

Los hechos ocurrieron poco después de las 19:00 horas en unas instalaciones deportivas públicas situadas en la calle Costa de la Luz, en el barrio de Villablanca. Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, varios testigos alertaron de una agresión en la que un menor había sufrido un corte en la zona de la rodilla.

Hasta el lugar se desplazaron servicios sanitarios, que atendieron al joven en un primer momento. Posteriormente, fue su propio padre quien lo llevó a un centro médico para una valoración más completa. La herida, según las mismas fuentes, tenía carácter superficial.

Indignación de la familia

El padre del menor ha denunciado públicamente lo ocurrido a través de redes sociales, donde ha explicado que la agresión se produjo mientras los niños jugaban con normalidad. Además, ha señalado que el presunto autor es un niño de apenas 12 años.

En su mensaje ha mostrado su preocupación por lo sucedido y ha asegurado que hará todo lo posible para que el caso no quede sin consecuencias. También ha trasladado su inquietud por la seguridad en este tipo de espacios, lamentando que situaciones así puedan producirse en entornos donde los menores acuden habitualmente a jugar.

Investigación en marcha

La Policía Nacional y la Policía Local se desplazaron hasta las pistas deportivas tras recibir el aviso. La familia ha agradecido la intervención de los agentes, así como la colaboración de las personas que presenciaron los hechos, cuyas declaraciones resultaron clave para identificar al presunto agresor.

Por elmomento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso, que continúa bajo investigación.

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