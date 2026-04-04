¿Sabes interpretar tu nómina?

Es un ritual que se repite todos los meses. Recibimos la nómina, abrimos el archivo, buscamos la cifra en negrita al final y cerramos el archivo. Pocos son los que se paran a mirar y analizar cada una de las cifras que ese archivo contiene y menos aún los que entienden qué significa cada una. En su defensa hay que decir que este archivo esconde lenguaje que podría parecer cifrado y conceptos que son poco usuales en un lenguaje diario como “cantidad devengada”, “contingencias comunes”, “mei”...

Yamil Mir, asesor laboral nos ayuda a entender cada uno de estos conceptos. Lo primero que debemos saber es que en la cabecera de todas las nóminas aparece el nombre de la empresa para la que trabajamos y también la antigüedad que el trabajador como empleado de la misma.

En todas aparece también el salario base y la parte proporcional de las pagas extraordinarias, que pueden estar prorrateadas y cobrarse en 12 o 14 meses o no, de manera que las cobremos como pagas extra dos o tres veces al año. Además se incluyen todos los pluses que el trabajador ha acordado con la empresa. Todo eso suma el total devengado que viene a ser nuestro salario bruto. Una de las preguntas más habituales que recibe Yamil en su oficina es ¿Cuál es la cantidad que se usa para calcular nuestra pensión de jubilación? Pues al contrario de lo que muchos piensan, no es el salario base sino ese salario bruto, el total devengado es la cantidad por la que cotizamos a la seguridad social y por tanto la cantidad que servirá al Estado para calcular nuestra pensión de jubilación.

Aclara cuánto cobras realmente cada mes

Y a partir de esa cantidad en positivo, comienzan las deducciones. Son los descuentos que se hacen sobre nuestra nómina para cubrir determinadas contingencias, como una posible baja por enfermedad, baja por paternidad o maternidad, un porcentaje para la formación continúa, para el desempleo y un concepto relativamente nuevo: El Mecanismo de Equidad Intergeneracional o MEI. Yamil nos explica que se trata de una aportación extraordinaria que hace cada trabajador a la hucha de las pensiones para compensar la inversión de la pirámide poblacional. En este concepto tanto la empresa como el trabajador aportan una parte con la finalidad de asegurad las jubilaciones del futuro.

Hay otra parte que, aunque también aparece en nuestras nóminas, no pasa por el trabajador. Se trata de la aportación que hace la empresa al Estado por nuestro salario o lo que se conoce también como Coste de la Seguridad Social. “ Es una cantidad que la empresa paga por nuestro salario, en total supone un 31,85 % del total devengado. Es decir que si el empresario paga 1.500 euros de salario bruto, además al Estado tiene que pagar otros 700 euros. Por su parte el trabajador también aporta un 6,45 % de cada nómina”, explica Yamil.

Otra pregunta muy habitual en las consultas de los asesores laborales giran en torno al IRPF. Yamil Mir nos explica que se trata de un impuesto progresivo que varia en función de la cantidad devengada (salario bruto) y que sube más cuanto más alto es nuestro sueldo. “Se trata de un adelanto de lo que pagaremos en la renta al año siguiente”. La pregunta que más se repite es si se puede pagar menos y nuestro asesor nos explica que aunque se puede intentar reducir ese porcentaje, a la larga no compensa porque lo que no se pague en cada nómina, nos lo pedirá Hacienda cuando hagamos la declaración de la renta.

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