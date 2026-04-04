Detenido un hombre por agredir a una mujer con un machete y herir a su sobrino con una flecha en Gran Canaria

El pasado jueves por la tarde, en el barrio de Santidad (Arucas), un joven de 24 años fue detenido por la Guardia Civil por, supuestamente, agredir con un machete a una mujer de 60 años, a quien le golpeó dos veces en la parte superior del cuerpo durante una discusión, y al sobrino de la víctima le hirió con dos flechazos. En la actualidad, los dos heridos se encuentran fuera de peligro y hospitalizados.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la mujer, donde también se encontraba su sobrino de 30 años. Fuentes cercanas al caso, han informado de que el detenido sufre problemas psiquiátricos.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2) alertó del suceso a las 16.00 horas y tres horas más tarde, sobre las 19.00 horas, fue detenido el presunto autor de la agresión por el equipo de la Policía Judicial de Santa María de Guía. El arrestado pasará a disposición judicial este sábado, según indica la Guardia Civil.

Pelea con un machete en Bilbao

El pasado lunes sobre las 20.40 horas, un hombre resultó herido grave durante una pelea con machete de por medio en el barrio de San Francisco, en Bilbao. La víctima, de 34 años y origen subsahariano, sufrió un corte en la cabeza y tuvo que ser tratado en el hospital de Cruces, donde le sometieron a una intervención quirúrgica.

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