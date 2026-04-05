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Hallan un cadáver tras un incendio en una vivienda deshabitada en Aller, Asturias

Bomberos han hallado el cuerpo sin vida de una persona en el incendio de una vivienda deshabitada en Caborana, Aller (Asturias).

Hallan a una persona muerta en un incendio de una casa deshabitada en Caborana, Aller (Asturias)

Hallan a una persona muerta en un incendio de una casa deshabitada en Caborana, Aller (Asturias)EUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, efectivos de bomberos en Aller (Asturias), han encontrado un cuerpo calcinado de una persona en un incendio de una casa deshabilitada en la localidad de Caborana. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 4.40 horas. Una llamada que alertaba de que salía humo del inmueble. Era una vivienda de tres plantas situada en la avenida Aller.

Los efectivos del Servicio de Emergencias de Asturias (SEPA), se trasladaron al lugar donde constataron que el fuego afectaba a la zona del tejado, que se había desprendido parte de él. Por lo que, no era seguro actuar desde el interior del inmueble y atacaron el incendio desde el exterior.

A las 09.20 horas, los bomberos informaron desde dentro de la vivienda de una persona fallecida. La Guardia Civil se hará cargo del levantamiento del cadáver. Mientras, el equipo de bomberos permanecerá en el lugar realizando tareas de refrigeración de la vivienda.

Cadáver en el río Mieres

El SEPA recuperó este sábado, 4 de abril, un cadáver de un hombre en el río Caudal, en Mieres, según informó el 112. El aviso llegó a las 12.00 horas del mediodía, cuando se alertó de la presencia de un hombreboca abajo en el agua, por la zona de La Xagosa. Hasta el lugar se trasladaron los efectivos de bomberos del SEPA, quienes sacaron el cuerpo del río.

La Policía Nacional se ha hecho cargo del levantamiento del cadáver y de la investigación. Según fuentes policiales, los primeros indicios descartan signos de violencia.

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