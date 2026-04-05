GUERRA IRAN
Trump amplía su ultimátum hasta el martes: "No quedarán centrales ni puentes en pie"
La guerra en Oriente Medio entra en una fase crítica tras el ultimátum de Donald Trump a Irán para reabrir Ormuz antes del martes o afrontar ataques, en medio de una escalada militar y versiones enfrentadas sobre el terreno.
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La guerra en Oriente Medio entra en una fase crítica tras el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dado a Irán de plazo hasta la tarde del martes para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz: "Si no hacen algo antes del martes por la tarde, no les quedarán centrales eléctricas ni puentes en pie", advirtió en una entrevista, reforzando después el mensaje en su red social con un escueto: "¡Martes, 20.00 h!".
La presión se produce en medio de una escalada de tensión marcada por operaciones militares y versiones contradictorias sobre el terreno. Trump aseguró este domingo que fuerzas estadounidenses lograron rescatar con vida a un piloto cuyo caza F-15 había sido derribado en territorio iraní, controlado por la Guardia Revolucionaria. Según su relato, el militar permaneció siete horas escondido en una zona montañosa antes de ser recuperado en una operación "de las más audaces de la historia", ejecutada a plena luz del día con apoyo de helicópteros, aviones C-130 y datos de inteligencia de la CIA. El presidente afirmó que el piloto fue localizado "sano y salvo", y más tarde cambió de parecer y dijo que estaba "gravemente herido".
Sin embargo, desde Teherán la versión difiere radicalmente, calificando la operación como un "fracaso". Las autoridades iraníes denunciaron que al menos cinco personas murieron y siete resultaron heridas en el suroeste del país durante una operación atribuida a Estados Unidos e Israel vinculada a ese supuesto rescate. El portavoz militar iraní aseguró haber frustrado la misión y acusó a Trump de difundir "mentiras", en un nuevo episodio de guerra informativa que acompaña al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.
En paralelo, Trump elevó aún más el tono contra Irán al exigir la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial, llegando a escribir en su red social 'Truth Social': "¡Abrid el puto estrecho, locos cabrones!". La amenaza ha encontrado una respuesta igualmente contundente desde la República Islámica. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que Washington "no obtendrá nada mediante crímenes de guerra" y defendió que la única salida pasa por respetar los derechos del pueblo iraní. Otros dirigentes iraníes alertaron de que los "movimientos imprudentes" de Trump podrían arrastrar a la región a un "infierno viviente".
Mientras tanto, el conflicto sigue extendiéndose por otros frentes. En el sur del Líbano, al menos siete personas, incluida una niña, murieron en un ataque israelí contra la localidad de Kfar Hatta, en Sidón, en medio de la intensificación de los bombardeos y las órdenes de evacuación en zonas vinculadas a Hizbulá.
En este contexto de creciente violencia y amenazas cruzadas, el papa León XIV hizo un llamamiento a la comunidad internacional para no caer en la indiferencia. Durante su mensaje de Pascua, convocó una vigilia por la paz en el Vaticano y pidió "hacer oír el grito de paz que brota del corazón", lamentando que el mundo se acostumbre a la guerra y a sus consecuencias.
Con el reloj corriendo hacia el martes, la comunidad internacional observa con preocupación si el ultimátum de Washington desemboca en una desescalada o en una nueva fase de confrontación directa con consecuencias imprevisibles para toda la región.
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Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Trump anuncia el rescate con vida de un piloto tras el derribo de un F-15 en Irán
¡Muchas gracias por haber seguido en directo en la web de Antena 3 Noticias la última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán! Mañana volvemos a primera hora de la mañana con más información.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Misil iraní causa heridos y daños en Emiratos Árabes Unidos
Cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por la metralla de un misil iraní interceptado por la defensa aérea de EAU en Sharja. El ataque provocó además un incendio en el puerto de Khor Fakkan y obligó a suspender operaciones en la planta petroquímica de Borouge, mientras el país registra un aumento de ataques con misiles y drones desde el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán pide a la ONU actuar ante las amenazas de Trump sobre Ormuz
La misión iraní ante la ONU exigió este domingo que el organismo intervenga tras las amenazas de Donald Trump de atacar "centrales eléctricas" y "puentes" si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes. Teherán calificó los mensajes del presidente estadounidense de "incitación directa a aterrorizar a la población civil" y advirtió que la comunidad internacional tiene la obligación de impedir posibles crímenes de guerra.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Netanyahu critica al Supremo por autorizar protesta antiguerra en Tel Aviv
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuestionó al Tribunal Supremo por permitir una "protesta de izquierda" en Tel Aviv con 150 participantes, mientras "a los judíos se les prohíbe rezar en el Muro de las Lamentaciones". La manifestación fue dispersada por la policía, que detuvo a al menos 10 personas, desatando críticas de organizaciones antiguerra que denunciaron la represión de las autoridades.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel ve una “oportunidad” para cambiar la seguridad en Líbano
El jefe del Estado Mayor israelí afirmó que "se ha creado una oportunidad para cambiar la realidad de seguridad" en Líbano y advirtió que "no vamos a desperdiciarla". Aseguró además que Hizbulá está sufriendo "importantes daños", mientras el Ejército intensifica su ofensiva y mantiene su objetivo de alejar la amenaza de las comunidades del norte sin plantear una ocupación total del país.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irak agradece a Irán el paso de petroleros por Ormuz
Irak agradeció a Irán permitir el tránsito de sus petroleros por el estrecho de Ormuz en un contexto de alta tensión regional y crecientes presiones de Estados Unidos. Bagdad y Teherán destacaron la cooperación y la vía diplomática mientras se intensifica el ultimátum para garantizar la libre navegación en esta ruta clave del petróleo mundial.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Impacto de misil iraní en Haifa deja al menos cuatro heridos
Impactó contra un edificio residencial de siete plantas en Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel, dejando al menos cuatro heridos, uno de ellos grave. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron el impacto directo, y el misil portaba una ojiva de 450kilos, según informó el Canal 12.
Entre los afectados se encuentra un hombre de 82 años, trasladado en estado grave, una mujer de 77 años, otra de 38 años y un bebé de 10 meses, con lesiones leves. Según MDA, aún podrían quedar personas atrapadas bajo los escombros.
"Al llegar a la calle, vimos un edificio de varias plantas que había sido impactado, con una destrucción considerable. Los residentes nos informaron de que había heridos atrapados en las plantas bajas", declaró Shevach Rothenshtrych, paramédico sénior de MDA. Haifa ya había sido blanco de misiles iraníes semanas atrás, que alcanzaron su refinería sin causar víctimas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán advierte a Trump de que arrastra a EE.UU. a un "infierno viviente" con su imprudencia
Irán advirtió a Trump que sus "movimientos imprudentes" lo arrastran a un "infierno viviente" y que "toda nuestra región va a arder", tras la amenaza de Trump de atacar plantas eléctricas y puentes si no se desbloquea el estrecho de Ormuz. Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, afirmó que Trump "no obtendrá nada mediante crímenes de guerra" y que "la única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump fija un ultimátum a Irán: abrir el Estrecho de Ormuz antes del martes
Donald Trump advirtió que dará hasta la tarde del martes para que Irán permita de nuevo el paso por el estratégico Estrecho de Ormuz o, de lo contrario, ordenará ataques y destruirá "centrales eléctricas y puentes" iraníes, aseguró en una entrevista con 'The Wall Street Journal': "Si no hacen algo antes del martes por la tarde, no les quedarán centrales eléctricas ni puentes en pie". Además, en su red social escribió: "¡Martes, 20.00 h!", reforzando el ultimátum.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Albares habla con el primer ministro qatarí: "Preservar las infraestructuras civiles"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantuvo este domingo una conversación con el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani. Albares destacó la importancia de "preservar las infraestructuras civiles" en medio del conflicto bélico.
Albares señaló que "proteger a la población civil y garantizar que las infraestructuras esenciales no sean objetivo de los enfrentamientos es una prioridad para España y para la comunidad internacional". Además, añadió que "el diálogo y la cooperación entre países son fundamentales para evitar una escalada que pueda afectar a la estabilidad regional".
Por su parte, el ministro qatarí reafirmó su disposición a colaborar en iniciativas diplomáticas que promuevan la seguridad y la paz en la región, destacando la relevancia de mantener canales de comunicación abiertos entre todas las partes implicadas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump admite haber enviado armas a manifestantes iraníes
Donald Trump reconoció este domingo que su gobierno proporcionó armas a los manifestantes de oposición durante las protestas violentas en Irán a principios de año. Según Trump, la intención era fomentar un levantamiento contra el régimen clerical del país.
La medida refleja la estrategia de su administración de apoyar directamente a sectores opositores iraníes como forma de presión política. Las protestas, marcadas por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y múltiples víctimas, habían llamado la atención internacional sobre la situación de los derechos humanos en Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice que el acuerdo estuvo cerca
En una entrevista con 'Axios', el expresidente Donald Trump afirmó que "las negociaciones están yendo muy bien" a través de mediadores, con la participación de Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, subrayó que "con los iraníes nunca llegas a la línea de meta". Y añadió: "Hay una buena oportunidad, pero si no se concreta el acuerdo, voy a reventarlo todo".
Trump destacó que hace unos días Irán y Estados Unidos estuvieron cerca de cerrar un pacto para iniciar negociaciones directas. "Pero cuando nos dijeron que se reunirían con nosotros dentro de cinco días, les pregunté '¿Por qué cinco días?' No me parecía que fueran serios, así que atacamos el puente", refiriéndose al bombardeo del puente B1 de Karaj, en las afueras de Teherán, que dejó trece personas fallecidas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Estados Unidos explica cómo fue el rescate del piloto
Según informó el presidente Trump, el militar, gravemente herido, estuvo siete horas escondido en las montañas de territorio enemigo antes de ser recuperado. La operación, descrita como una de las "más osadas de la historia", se realizó a plena luz del día con helicópteros, aviones C-130 y otras aeronaves, mientras la CIA proporcionaba su ubicación. El rescate impidió que Irán obtuviera ventaja estratégica y mostró la coordinación de EE.UU. para proteger a sus efectivos en zona de conflicto.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Israel elimina a un alto responsable de la Guardia Revolucionaria iraní vinculado al petróleo
El Ejército israelí confirmó este domingo que mató en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, jefe de comercio del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní. Era el responsable de supervisar las operaciones energéticas que financian el rearme militar de Irán. El ataque se produjo el pasado viernes y se suma al asesinato de Jamshid Eshaqi, excomandante del mismo organismo. Israel asegura que continuará apuntando a líderes y responsables del régimen iraní relacionados con actividades militares y de financiación del grupo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán dice haber atacado infraestructuras energéticas en Israel, Emiratos, Baréin y Kuwait
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo que lanzó una serie de ataques contra instalaciones energéticas en Israel y en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, como represalia por bombardeos recientes contra objetivos iraníes. Entre los objetivos alcanzados se encuentran una refinería en Haifa, instalaciones de gas en Habshan, y complejos petroquímicos en Al Ruwais, Sitra y Shuaiba, provocando incendios y daños significativos en infraestructuras clave para el suministro energético y apoyo logístico militar. La Guardia advirtió que, de repetirse ataques contra objetivos no militares en Irán, la siguiente fase de respuesta será "mucho más contundente y amplia".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Netanyahu felicita a Trump por el rescate de un piloto en Irán y destaca su "liderazgo decisivo"
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la operación de rescate de un piloto de un caza F-15 derribado en Irán, destacando la "valiente" decisión adoptada. Netanyahu comparó la misión con la histórica Operación Entebbe, en la que murió su hermano, y elogió el "liderazgo decisivo" de Trump. Mientras Washington asegura que uno de los tripulantes fue rescatado con vida, Irán sostiene que frustró la operación y destruyó varias aeronaves, evidenciando versiones contradictorias sobre lo ocurrido.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Suben a cinco los palestinos muertos por fuego del Ejército israelí en Gaza
Al menos cinco personas murieron en dos ataques israelíes en el norte y sur de la Franja de Gaza, según fuentes hospitalarias, en medio de la persistencia de la violencia pese al alto el fuego vigente desde octubre. Cuatro víctimas fallecieron en un bombardeo con dron en la ciudad de Gaza, mientras que un joven con discapacidad murió por disparos en Jan Yunis. Con estos hechos, ya suman al menos 720 los gazatíes fallecidos por ataques israelíes desde el inicio de la tregua, en un contexto de tensiones continuas y sin avances claros hacia una segunda fase del acuerdo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Cinco muertos durante operación de rescate de piloto estadounidense en el suroeste de Irán
Al menos cinco personas murieron y siete resultaron heridas en el suroeste de Irán durante una operación atribuida a Estados Unidos e Israel para rescatar a un piloto de un caza F-15 derribado. Las autoridades iraníes denunciaron el ataque en una zona montañosa y negaron enfrentamientos directos, mientras el portavoz militar Ebrahim Zolfagari aseguró haber frustrado la misión y acusó al presidente Donald Trump de difundir "mentiras" sobre el supuesto rescate, en un contexto de versiones contradictorias entre Teherán y Washington.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Bombardeos israelíes en el sur de Beirut dejan muertos, heridos y amplia destrucción
Intensos ataques aéreos israelíes este domingo afectaron los suburbios del sur de Beirut, provocando un número aún indeterminado de muertos y heridos, así como daños generalizados en la zona. El Ejército libanés confirmó la muerte de uno de sus soldados en un ataque contra el sur del Líbano, mientras que la agencia oficial libanesa indicó que un edificio residencial de tres plantas en el barrio de Al Miqdad resultó gravemente afectado.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump lanza nuevas amenazas contra Irán: "¡Abrid el puto estrecho, locos cabrones!"
El presidente estadounidense, Donald Trump, intensificó este domingo sus advertencias a Irán a través de la red social Truth Social, exigiendo que se reabra el estrecho de Ormuz. En su mensaje, Trump aseguró que, de no cumplirse la orden, Teherán "vivirá en el infierno" y calificó la situación como un evento sin precedentes para el país, insistiendo en que "¡ya verán!".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump confirma rescate de piloto estadounidense en Irán y revela que está "gravemente herido"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo a través de Truth Social que las fuerzas estadounidenses rescataron a un piloto de F-15 "gravemente herido y sumamente valiente" en Irán, tras enfrentarse a un intenso operativo del Ejército iraní. Trump detalló que la operación, que incluyó dos incursiones sobre territorio iraní y siete horas de sobrevuelo, fue de alto riesgo y rara vez se intenta. El mandatario ofrecerá más detalles en una rueda de prensa programada para el lunes por la tarde.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Nuevos ataques iraníes a instalaciones energía en Kuwait, Emiratos y Baréin, sin víctimas
Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron, este domingo, nuevos ataques iraníes con misiles y drones que causaron importantes daños en instalaciones energéticas, sin que se reporten víctimas hasta el momento. En Kuwait, los ataques provocaron incendios en plantas petroleras y de desalinización, mientras que en EAU la defensa antiaérea interceptó misiles y drones que impactaron parcialmente en una planta petroquímica.
Bahréin también sufrió daños en instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, cientos de ataques iraníes han afectado a países aliados de Washington en el Golfo, causando al menos una treintena de muertos y graves pérdidas económicas, además de presionar los precios mundiales de la energía.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La arzobispa de Canterbury pide en Pascua el fin de la guerra en Oriente Medio
La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, pidió este domingo el fin de la guerra en Oriente Medio durante su primer sermón de Pascua desde su entronización, instando a la comunidad internacional a detener "la violencia y la destrucción" en la región. "Hoy, al proclamar con alegría que Cristo ha resucitado, oremos y reclamemos con renovada urgencia el fin de la violencia y la destrucción en Oriente Medio y el Golfo", afirmó Mullally, deseando que todos los pueblos reciban "la paz, la justicia y la libertad que anhelan". Por su parte, el arzobispo de Westminster, Richard Moth, denunció los conflictos impulsados por "la codicia y el poder mal entendido" y llamó a difundir "la luz y la paz" del mensaje cristiano "hasta los confines de la Tierra".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Siete muertos, incluida una niña, en ataque israelí contra una ciudad del sur del Líbano
Al menos siete personas, incluida una niña de cuatro años, murieron este domingo en un ataque israelí contra la localidad de Kfar Hatta, en Sidón, en el sur del Líbano, en medio de la intensificación de los bombardeos israelíes en el sur del país y los suburbios de Beirut. Según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud libanés, el ataque provocó el "martirio" de los siete ciudadanos, mientras que Israel ordenó la evacuación de residentes en el barrio de Ghbeiri, alegando que uno de sus edificios es utilizado por el grupo chií Hizbulá.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán alcanza un nuevo récord de días sin acceso estable a internet desde el extranjero
Irán ha alcanzado un nuevo récord de 37 días consecutivos sin acceso estable a internet desde el extranjero, informó este domingo el portal 'Netblocks', especializado en el seguimiento de la conectividad en zonas de conflicto. Según la organización, la red en el país se mantiene en niveles mínimos operativos, lo que limita gravemente las comunicaciones internacionales y dificulta el flujo de información hacia y desde Irán, en un contexto de creciente tensión política y social.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Albares agradece a Egipto su mediación para el cese de la guerra de Irán
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo este domingo una conversación con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, sobre la guerra en Irán y sus repercusiones regionales y globales, agradeciendo la mediación de Egipto para el cese del conflicto. Ambos abordaron también la situación en Gaza, Cisjordania y Líbano. Además, Albares condenó los cánticos racistas durante el partido entre España y Egipto en Cornellà-El Prat, subrayando que "no representan al conjunto de la sociedad española ni los valores del deporte" y que España es un país "tolerante y plural, que rechaza el racismo y la violencia".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | León XIV convoca una vigilia de oración por la paz en el Vaticano el sábado 11 de abril
El papa León XIV convocó una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano para el sábado, 11 de abril, durante su primer mensaje de Pascua, en el que llamó a no ser indiferentes ante el mal, el odio y la guerra. "¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!", pidió el pontífice, al tiempo que lamentó que el mundo se acostumbre a la violencia y a la indiferencia frente a las muertes, el odio y las consecuencias de los conflictos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Omán e Irán mantuvieron conversaciones para asegurar el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz
Omán e Irán mantuvieron conversaciones a nivel de vicecanciller para garantizar el tránsito seguro de buques por el estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, informó el Ministerio de Exteriores omaní. Los contactos se producen tras declaraciones iraníes sobre la elaboración de un protocolo conjuntocon Omán para supervisar el tráfico marítimo y coordinar el paso de embarcaciones, en medio de crecientes tensiones regionales.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | 466 drones y 188 misiles interceptados por Bahréin
Las fuerzas de defensa de Baréin informaron que desde el 28 de febrero han interceptado y destruido 466 drones y 188 misiles, en el marco de las operaciones iniciadas por Israel y Estados Unidos. En represalia, Irán ha lanzado ataques aéreos contra Israel y países del Golfo, apuntando tanto a bases militares estadounidenses como a infraestructura civil y energética.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán asegura que frustró intento de rescate de piloto y derribó cuatro aeronaves de EE.UU.
Irán afirmó haber frustrado un intento de rescate de Estados Unidos tras el derribo de un caza F-15, asegurando que la operación resultó en la destrucción de dos aviones de transporte C-130 y dos helicópteros Black Hawk. La acción, según Teherán, fue repelida por la Guardia Revolucionaria, el Ejército, la milicia Basij y fuerzas de seguridad, y fue calificada como una "derrota humillante" para EE.UU., por la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, el presidente Donald Trump afirmó que uno de los dos pilotos fue rescatado con vida y se encuentra "sano y salvo" pese a sufrir heridas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Egipto pide a Irán "priorizar el diálogo" antes de que finalice el plazo que le dio Trump
Egipto pide a Irán a "actuar con sensatez" y priorizar el diálogo ante el inminente vencimiento del ultimátum fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de intensos esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor en Oriente Medio. El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, mantuvo contactos con autoridades iraníes, estadounidenses y de varios países de la región, así como con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, para impulsar propuestas de desescalada.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Cuatro palestinos muertos en Gaza a mnos de un ataque israelí
Un ataque aéreo mató este domingo, 5 de abril, a cuatro palestinos en el norte de Gaza, según autoridades sanitarias locales. El bombardeo alcanzó a un grupo de personas en la calle Jaffa, cerca del barrio de Darraj, en la ciudad de Gaza, causando además varios heridos, mientras el Ejército israelí no se pronunció de inmediato.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Patriarca latino de Jerusalén celebra el Domingo de Pascua a puerta cerrada en el Sepulcro
El cardenal Pierbattista Pizzaballa celebró la vigilia del Domingo de Resurrección en la Basílica del Santo Sepulcro a puerta cerrada y con un grupo reducido de religiosos debido a las restricciones impuestas por Israel en el contexto de la guerra con Irán. Durante la homilía, el patriarca afirmó que "no nos encontramos ante un símbolo: nos enfrentamos a un vacío real", en alusión al cierre del templo. Mientras, fieles denunciaron su exclusión de una de las celebraciones más importantes del cristianismo, expresando "tristeza" y "frustración". Las limitaciones de acceso a la Ciudad Vieja forman parte del estado de emergencia que restringe reuniones públicas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Persecución en el Golfo: una foto te lleva a prisión y una opinión sobre Irán a la muerte
Varios residentes en Emiratos Árabes Unidos fueron detenidos tras enviar selfis y vídeos a familiares para asegurar que estaban a salvo después de que un dron iraní impactara contra un complejo de apartamentos. Según explicó la abogada Radha Stirling: "La gente reaccionó instintivamente cogiendo sus teléfonos y no pensaron que estaban haciendo nada malo". Sin embargo, las autoridades aplican la ley de ciberdelitos que castiga contenidos que puedan "incitar a la opinión pública o perturbar la seguridad pública", con multas y penas de cárcel. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la mayoría de detenidos son personas que cometieron "errores inocentes".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Hezbolá ataca un barco de Israel
El grupo terrorista libanés, respaldado por Irán, afirmó que sus oficiales atacaron un buque de guerra israelí. A 68 millas náuticas de la costa del Líbano a primera hora de este domingo, 5 de abril, según la agencia de noticias Tasnim. "La operación de ataque se llevó a cabo con un misil de crucero naval tras horas de vigilancia del objetivo, y se confirmó un impacto directo", se dijo en un comunicado de Hezbolá.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán sobre la operación de rescate de EEUU: "No lograron rescatar a su piloto de combate derribado"
Irán dice que Trump ha mentido sobre la misión de rescate de EE.UU., y que esta fue un fracaso: "Los desesperados esfuerzos del enemigo, y gracias a las acciones oportunas y las operaciones conjuntas de los guerreros del Islam en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Ejército de la República Islámica de Irán, la Movilización Heroica y las fuerzas del orden, no lograron rescatar a su piloto de combate derribado", ha asegurado un portavoz militar.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Una petroquímica paralizada, en Abu Dabi
A raíz de los incendio provocados por la caída de escombros, las operaciones en la fábrica de la empresa petroquímica Borouge en Abu Dabi se han suspendido. A pesar de las interceptaciones de los sistemas de defensa aérea. La petroquímica se encuentra cerca de la frontera occidental de los Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudita.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: crecen los ataques de Israel
Israel ha ampliado sus ataques contra objetivos en Irán y Líbano. El Ejército israelí afirmó haber alcanzado cientos de posiciones en ambos países en los últimos días, incluyendo instalaciones estratégicas como un complejo petroquímico en la ciudad iraní de Mahshahr.
En el frente libanés, las fuerzas israelíes también han advertido de un inminente bombardeo sobre el cruce fronterizo de Masnaa, en la frontera con Siria, al considerar que es utilizado por Hizbulá con fines militares.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán ejecuta a dos condenados por protestas de enero
Irán llevó a cabo este domingo la ejecución de dos hombres condenados por su implicación en las protestas antigubernamentales registradas en enero, según informó la agencia judicial Mizan.
Los fallecidos, identificados como Mohammadamin Biglari y Shahin Vahedparast, fueron ahorcados tras la ratificación de sus sentencias por el Tribunal Supremo. Ambos habían sido acusados de atacar una instalación militar, incendiarla e intentar acceder a armamento.
De acuerdo con las autoridades, formaban parte de un grupo que trató de infiltrarse en instalaciones sensibles, como comisarías y bases de la milicia Basij, durante los disturbios. El tribunal consideró probados los cargos a partir de informes de inteligencia, confesiones, grabaciones y su detención en el lugar.
Teherán sostiene que los acusados actuaron en coordinación con países considerados enemigos, como Estados Unidos e Israel, una acusación habitual en casos vinculados a la seguridad nacional.
Estas ejecuciones se producen en un contexto de creciente tensión interna, tras las protestas que reclamaban el fin de la República Islámica y que fueron reprimidas por las autoridades. Con estos casos, ya son seis las personas ejecutadas por su presunta participación en esas manifestaciones.
Según datos oficiales, la represión dejó 3.117 muertos, mientras que organizaciones como HRANA elevan la cifra a más de 7.000 y estiman decenas de miles de detenidos.
Irán figura entre los países con mayor número de ejecuciones, y en 2025 alcanzó unas 1.500, de acuerdo con cifras de la ONU, lo que supone un incremento significativo respecto al año anterior.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Otro buque vinculado a Japón logra cruzar el estrecho de Ormuz
Un segundo barco relacionado con Japón consiguió atravesar el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones impuestas por el conflicto con Irán, lo que reduce el número de embarcaciones del país retenidas en la zona de 45 a 43.
El buque, denominado 'Green Sanvi', transporta gas licuado de petróleo y navega bajo bandera india, aunque está gestionado por una filial de la compañía japonesa Mitsui O.S.K. Lines. La embarcación había permanecido detenida en el golfo Pérsico antes de reanudar su ruta hacia India, con su tripulación y carga en condiciones seguras.
Este tránsito se produce un día después de que otro buque, el 'Sohar LNG', lograra cruzar el mismo paso marítimo, convirtiéndose en el primero vinculado a Japón en hacerlo desde que Irán endureció las restricciones en la zona.
Según fuentes citadas por medios locales, en el caso del 'Sohar LNG' no hubo intervención directa del Gobierno japonés, aunque no se ha aclarado si en este segundo cruce existió algún tipo de apoyo oficial.
Tampoco han trascendido detalles sobre posibles pagos adicionales para permitir el paso, en un contexto marcado por informaciones sobre la posible imposición de tarifas extraordinarias por parte de Teherán.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán afirma que frustró el rescate del piloto
Irán aseguró este domingo que impidió un operativo estadounidense para recuperar al piloto de un caza derribado y que, durante la acción, logró impactar varias aeronaves de Estados Unidos.
Según el coronel Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al-Anbiya, fuerzas iraníes alcanzaron en el sur de Isfahán a varios aparatos, entre ellos dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130.
El mando militar sostuvo que la operación de rescate no tuvo éxito, en contraste con la versión ofrecida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había afirmado que el piloto fue recuperado con vida.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: los cuatro soldados heridos en Irán eran mexicanos
Al menos cuatro militares estadounidenses heridos en el conflicto con Irán han sido registrados como mexicanos por el Pentágono, que difundió un balance actualizado de la operación Furia Épica, en marcha desde hace cinco semanas.
Según los datos oficiales, la ofensiva ha dejado hasta ahora 13 soldados estadounidenses muertos y 365 heridos. De estos últimos, 247 pertenecen al Ejército, mientras que el resto se reparte entre la Armada, la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea.
El informe, basado en el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa (DCAS), también recoge la clasificación de otros tres efectivos como hispanos.
Coincidiendo con el quinto aniversario semanal del inicio del conflicto el 28 de febrero, el presidente Donald Trump reiteró su presión sobre Teherán, advirtiendo que el plazo para alcanzar un acuerdo expira en 48 horas antes de una posible acción contra infraestructuras energéticas iraníes.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Irán amenaza con ataques "devastadores y sostenidos"
Irán advirtió que responderá con ofensivas "devastadoras y sostenidas" contra Estados Unidos en caso de que sus infraestructuras sean atacadas, según declaró el comandante Ali Abdollahi, responsable de coordinar operaciones entre el Ejército y la Guardia Revolucionaria.
El mando militar señaló que cualquier acción contra el país desencadenaría ataques sin restricciones contra instalaciones utilizadas por las fuerzas estadounidenses, así como contra objetivos vinculados a Israel.
Abdollahi también arremetió contra el presidente estadounidense, Donald Trump, al que calificó de "belicista", y sostuvo que sus advertencias responden a una situación de debilidad tras lo que describió como fracasos recientes.
Las declaraciones se produjeron después de que Trump lanzara un ultimátum a Irán a través de su red social, en el que redujo a 48 horas el plazo para alcanzar un acuerdo o afrontar posibles ataques.
El comandante subrayó que Irán actuará con rapidez para defender sus intereses y aseguró que responderá con firmeza ante cualquier agresión.
Este cruce de amenazas se enmarca en la operación militar denominada Operación True Promise 4, impulsada por la Guardia Revolucionaria en respuesta a las acciones de Estados Unidos e Israel desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.
Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: Trump anuncia el rescate con vida de un piloto tras el derribo de un F-15 en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el Ejército logró localizar y rescatar con vida al piloto desaparecido después de que su avión fuera derribado en territorio iraní.
El mandatario comunicó la operación a través de la red social Truth, donde destacó que se trató de una misión de búsqueda y rescate de gran complejidad. Según explicó, el militar fue hallado con vida y se encuentra fuera de peligro, aunque resultó herido, sin que se hayan precisado detalles sobre su estado.
El incidente ocurrió el viernes, cuando Irán abatió un caza F-15 estadounidense, en el primer episodio de este tipo desde el inicio del conflicto en la región el pasado 28 de febrero. De los dos tripulantes, uno fue recuperado poco después, mientras que el segundo permaneció desaparecido durante horas, lo que activó un amplio operativo.
Trump señaló que el piloto se encontraba en una zona montañosa tras las líneas enemigas y que las fuerzas estadounidenses siguieron su rastro en todo momento antes de ejecutar el rescate. Asimismo, aseguró que la operación se llevó a cabo sin bajas entre las tropas implicadas.
De forma paralela al derribo del F-15, otro avión militar, un A-10 Warthog, sufrió un accidente cerca del estrecho de Ormuz, aunque su único ocupante también pudo ser rescatado con vida.
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