Detenidos dos hermanos por violar a una mujer en un coche en Valencia

Dos hermanos, de 56 y 71 años fueron detenidos por la Policía Nacional cuando violaban a una mujer en el interior de un coche en un descampado de Malilla (Valencia), según han confirmado las autoridades a EFE. A las 23.30 horas del pasado jueves, la Policía fue alertada sobre los hechos.

Un ciudadano que estaba paseando por la zona llamó a la Policía cuando vio que dentro de un coche, situado a la altura del numero 89 de la calle Juan Ramón Jimenez de Valencia, se estaba produciendo una agresión sexual. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a uno de los hombres violando a la mujer en el coche, y en el interior también estaba el segundo, por lo que detuvieron a ambos acusados de un delito de agresión sexual y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario.

Las diligencias van a ser entregadas a la sección de Violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Valencia plaza 1 en funciones de guardia, según las mismas fuentes. La información ha sido adelantada por 'Levante-EMV', que informa que la mujer estaba inconsciente cuando se produjo la violación en el vehículo que los hermanos utilizaban para dormir. Ambos intentaron hacer creer que la víctima era la pareja de uno de ellos.

Naturópata condenado por violar a una menor

Un naturópata con consulta en un municipio de la Ribera, proporcionaba infusiones y pastillas a su paciente, menor de edad, para adormecerla, dejarla indefensa y violarla. Aprovechaba la relación de confianza y amistad que le unía con la familia de su víctima, además de sus conocimientos en pseudoterapia.

Según la Audiencia Provincial de Valencia sucedió en, al menos, dos ocasiones. Una entre 2017 y 2018, cuando la menor tenía 16 años. Pero no denunció hasta 2023, porque en su caso, su agresor "era más un amigo de la familia que un simple médico". Ahora, el acusado, un hombre de 61 años, ha sido condenado a ocho años de prisión como autor de un delito de agresión sexual. Una pena inferior a los 16 años que solicitaba la acusación pública por imputarle un delito de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores por fotografiarla desnuda mientras dormía. Estos hechos no se pudieron probar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.