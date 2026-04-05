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Muere un trabajador al ingerir lubricante industrial en un taller de Tarancón

Fue a las 21:50 horas de este sábado cuando se recibió el aviso en el 112 de Castilla-La Mancha de un trabajador intoxicado por consumir lubricante industrial en un taller situado en el kilómetro 34 de la carretera autonómica CM-200, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias.

Fallece un hombre tras ingerir lubricante industrial en un taller de Taranc&oacute;n (Cuenca)

Fallece un hombre tras ingerir lubricante industrial en un taller de Tarancón (Cuenca)EUROPAPRESS

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Lola Márquez Romero
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Un hombre de 43 años ha muerto la pasada noche, tras intoxicarse por ingerir lubricante industrial en un taller de una empresa de excavaciones y derribos ubicado en Tarancón, Cuenca.

Fue a las 21:50 horas de este sábado cuando se recibió el aviso en el 112 de Castilla-La Mancha de un trabajador intoxicado por consumir lubricante industrial en un taller situado en el kilómetro 34 de la carretera autonómica CM-200, han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias.

Tras el aviso una UVI móvil se trasladó al lugar, así como agentes de la Guardia Civil. El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo, ha indicado el 112 de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha indicado que debido a las circunstancias del suceso se dio un preaviso al equipo de asistencia psicosocial de Cruz Roja.

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Un matrimonio de unos 70 años ha fallecido en la madrugada de este viernes en su vivienda en Valencia. La causa principal que se baraja es una intoxicación con gas debida a la mala combustión de la caldera.

El hijo del matrimonio dio el aviso a la Policía Nacional sobre las dos de la mañana de este viernes. Tras el aviso una patrulla se personó en el domicilio ubicado en la avenida Giorgeta de València, informan fuentes policiales.

Una vez en la vivienda, los agentes notaron un fuerte olor a gas, que ya había sido cerrado por el hijo cuando llegó a la casa, y encontraron al matrimonio fallecido en el interior de la ducha.

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