Confirman que el cuerpo del lago Azul de Córdoba es el del joven desaparecido

La Comisaría Provincial de Policía ha confirmado este domingo, tras la identificación, de que el cuerpo hallado en el lago Azul en Córdoba se trata del joven cuya familia denunció su desaparición a las 19.30 horas del sábado, sin que por el momento se conozcan las causas del fallecimiento.

El rescate se ha realizado por miembros de la Unidad Subacuática del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, que se había sumado al operativo en la mañana de este domingo debido a la complejidad del terreno.

La búsqueda se centró en el lago Azul porque era la zona donde se detectó la última localización del teléfono móvil del joven.

Continúan las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del suceso y, por el momento, no han desvelado si el cuerpo presentaba signos de violencia.

Un dispositivo de búsqueda desde el sábado

La desaparición fue comunicada a las autoridades a las 19:30 horas, lo que motivó la puesta en marcha de un operativo en el que participaron inicialmente efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba.

Sin embargo, la falta de visibilidad obligó a suspender el dispositivo durante la noche. Ya en la mañana del domingo, y ante la complejidad de la zona, se incorporaron al operativo los especialistas de la Unidad Subacuática del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. Han sido estos efectivos los que finalmente han localizado el cuerpo en el interior del lago.

Investigación abierta

Por el momento, los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis para esclarecer lo ocurrido. Las fuentes policiales no han confirmado si el cadáver presenta signos de violencia, a la espera de los resultados de la autopsia, que serán determinantes para avanzar en la investigación.

Una zona peligrosa

El lago Azul se encuentra en terrenos privados de antiguas canteras de cemento, a unos 2,5 kilómetros del casco urbano de Córdoba. Su nombre se debe al color de sus aguas, provocado por la elevada concentración de azufre.

Se trata de un lugar con elevadapeligrosidad: cuenta con una superficie aproximada de 12 hectáreas y alcanza profundidades de hasta cien metros en algunos puntos. Además, el baño está expresamente prohibido y señalizado debido a los riesgos que presenta, como corrientes internas, la composición del agua y la presencia de restos industriales sumergidos.

No es la primera vez que se registra un suceso de este tipo en la zona. En julio de 2021, otro joven de unos 20 años falleció tras desaparecer mientras se bañaba con unos amigos en este mismo lago.

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