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A juicio dos conductores kamikazes tras la muerte de un joven médico en la M-30: tenía una hija y esperaba otro

Se enfrentan a 15 años de cárcel tras protagonizar un pique 'suicida' en la carretera madrileña que terminó en una auténtica tragedia.

Atascos en la M30 a la altura del nudo norte

Atascos en la M30 a la altura del nudo norteEFE

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Dos conductores serán enjuiciados el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid como presuntos responsables de la muerte de un médico de 35 años, con un hijo y que esperaba otro, que falleció el 25 de julio de 2021 después de que el coche de uno de ellos impactara con el suyo en la M-30 terminando con la vida del doctor.

Responsables de la muerte de un médico de 35 años

Los hechos tuvieron lugar sobre las 11.26 horas a la altura del bypass y, al parecer, estos se enfrentan a una posible pena de 15 años de prisión después de que un 'pique' en el túnel de la M-30 desembocara en una carrera en la que llegaron a superar los 170 km/h en una zona en el que el límite estaba a 70. Según la Fiscalía, ambos se dieron las luces de cruces y comenzaron una peligrosa carrera que duró unos cuatro kilómetros y en la que comenzaron a hacer zigzags y adelantamientos casi suicidas... "Evidenciaba un desprecio manifiesto por la vida de los demás", recogió el Ministerio Fiscal.

En un momento, el coche de uno de ellos impactó fuertemente con el del médico, de nombre Juan Alfredo, que falleció prácticamente en el acto. El doctor volvía a casa tras finalizar su jornada laboral en el Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Tenía una hija, esperaba otra y su mujer era ginecóloga en el mismo hospital

Una tragedia que se vio agravada porque Juan Alfredo estaba casado, tenía una hija y esperaba un hijo de su mujer, embarazada en el momento del accidente y que trabajaba como ginecóloga en el mismo hospital.

Uno de los acusados abandonó el lugar sin prestar auxilio, aunque posteriormente se entregó a la policía y ambos dieron positivo cocaína y cannabis en un caso; en el otro, además, MDMA y ketamina. Y uno de ellos conducía sin permiso tras haber perdido todos los puntos. Se enfrentan a 15 años de prisión por delitos de conducción temeraria con desprecio por la vida, homicidio y lesiones.

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