Calor adelantado: fuerte subida de temperaturas con especial intensidad en el norte

España vivirá este sábado una jornada marcada por el ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente en el norte peninsular, donde los termómetros experimentarán subidas notables e incluso extraordinarias en áreas del Cantábrico oriental.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un escenario de estabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos despejados y algunas nubes altas en la mitad norte. Solo el extremo noroeste podría registrar nubes bajas al final del día.

Subida generalizada de temperaturas

El aumento térmico será prácticamente general en todo el país, más acusado en las máximas. En amplias zonas se alcanzarán valores elevados para esta época del año, superándose los 25 grados en el suroeste peninsular y con registros similares posibles en Galicia, el Cantábrico y áreas del nordeste.

En contraste, las temperaturas máximas descenderán en puntos del Estrecho, el oeste de Alborán y el litoral catalán, mientras que las mínimas bajarán en el bajo Guadalquivir y el Ampurdán.

El norte, el más afectado

Las comunidades del norte concentrarán los ascensos más intensos. Cantabria, País Vasco y el norte de Navarra registrarán subidas generalizadas, con valores localmente extraordinarios. En Asturias y Galicia también se esperan aumentos significativos, especialmente en las máximas.

En el interior peninsular, comunidades como Castilla y León, Madrid o Castilla-La Mancha experimentarán ascensos moderados, con posibles incrementos más destacados en zonas concretas del este.

Tiempo estable en la mayor parte del país

El tiempo estable será la tónica dominante, con cielos poco nubosos o despejados en la mayoría de regiones. En el área mediterránea y Baleares, las temperaturas subirán ligeramente o se mantendrán sin grandes cambios.

Andalucía presentará un comportamiento desigual, con descensos de las máximas en el extremo suroccidental y subidas en el resto, mientras que en Extremadura el ascenso será más notable en las mínimas.

Situación diferente en Canarias

En el archipiélago canario predominarán los cielos nubosos, con presencia de nubes medias y altas y posibilidad de chubascos ocasionales, especialmente en zonas altas por la tarde, donde no se descarta alguna tormenta aislada.

A diferencia de la Península, las temperaturas máximas tenderán a descender ligeramente, mientras que las mínimas apenas variarán.

Vientos en general flojos

Los vientos soplarán en general flojos en la mayor parte del país, aunque se espera levante con intervalos fuertes en el Estrecho y Alborán. También habrá rachas moderadas en puntos del nordeste y litorales del Cantábrico, mientras que en Canarias predominarán los vientos suaves de componente norte.

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