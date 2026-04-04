Artemis II, cada vez más cerca de la cara oculta de la Luna

La emblemática misión Artemis II, que persigue el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, está casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria. La NASA no ha tenido que realizar una maniobra de corrección ya que se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

La misión, que comenzó despegando el pasado miércoles a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar este lunes. La Agencia Espacial Europea captó a la nave Orión a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros de la Luna cuando el reloj marcaba las 23:00 GMT del sábado.

Llegada a la cara oculta de la luna, prevista para el próximo lunes

Se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra. Casi 7000km de diferencia entre el último récord de distancia recorrida, 400.171 kilómetros, que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970 y la misión Artemis II en la actualidad, que está previsto que llegue a los 406.773 kilómetros.

La misión, sin ningún contratiempo mayor

Después de dos días de camino, la misión no ha registrado mayores contratiempos, incluido este sábado, que los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston han cancelado la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta. La maniobra iba a ser el primero de los tres ajustes de trayectoria previstos en el cronograma de la misión para afinar la velocidad y la trayectoria de la nave.

No obstante, la agencia espacial estadounidense expresó en un comunicado que cualquier ajuste que resulte necesario podrá incorporarse en una maniobra de corrección posterior. En una rueda de prensa este sábado, Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, afirmó que los cuatro astronautas contaban con un “gran espíritu” y que en la cápsula Orión están sucediendo "muchas cosas divertidas" en medio una gran cantidad de arduo trabajo.

Se espera que el astronauta y miembro de la tripulación canadiense Jeremy Hansen, hable con los periodistas en directo desde Orion a la 1:10 de la madrugada del sábado hora del Este (6:00 GMT) de este sábado, según la Agencia Espacial Canadiense. La NASA ha colocado un rastreador en tiempo real que muestra la ubicación de la cápsula Orión para que el público pueda seguir la misión desde casa. El rastreador permite seguir la trayectoria de la misión, así como registrar la velocidad de la cápsula y la distancia, en millas, que la separa de la Tierra o de la Luna.

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