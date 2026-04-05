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Noticias de hoy, domingo 5 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 5 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 5 de abril de 2026

Noticias de hoy, domingo 5 de abril de 2026

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Antena 3 Noticias
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La guerra en Irán, la visita del rey Juan Carlos I a Sevilla y la llamada de esperanza del papa León XIV, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 5 de abril.

Trump lanza nuevas amenazas contra Irán: "¡Abrid el puto estrecho, locos cabrones!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este domingo sus advertencias a Irán al exigir la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. A través de la red social 'Truth Social', Trump advirtió que, si Teherán no cumple con esta exigencia, "vivirá en el infierno", y aseguró que la situación podría derivar en un escenario sin precedentes, en medio de la creciente tensión en la región.

Publicación de Trump en Truth Social
Publicación de Trump en Truth Social | @realDonaldTrump

El rey Juan Carlos I viajará a Sevilla para ver el regreso de Morante

El rey emérito Juan Carlos I acudirá este Domingo de Resurrección a la corrida en la Real Maestranza de Sevilla para presenciar la esperada reaparición de Morante de la Puebla, que vuelve a los ruedos tras varios meses de ausencia. El cartel, completado por Roca Rey y David de Miranda, ha generado una gran expectación con alta demanda de entradas y varios "no hay billetes". La presencia del monarca, que reside en Abu Dabi desde 2020 y mantiene una relación histórica con la tauromaquia, refuerza la relevancia de un evento clave en la temporada taurina de 2026.

León XIV en su misa de Domingo de Resurrección: "Hoy necesitamos este canto de esperanza"

El papa León XIV hizo este Domingo de Resurrección un llamamiento a la esperanza frente a la guerra y la "idolatría del lucro" durante una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro. En su homilía, advirtió que "la violencia mata y destruye" y denunció el "grito de dolor" provocado por los abusos contra los más débiles, así como la opresión y los egoísmos que marcan el mundo actual. Ante miles de fieles, el pontífice subrayó que la Pascua es una "fuerza imparable" capaz de llevar luz incluso en la oscuridad más profunda, e instó a los creyentes a difundir la esperanza "por las calles del mundo", en el cierre de su primera Semana Santa como papa.

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Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 6 de abril de 2026

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, y el presidente chino, Xi Jinping

Efemérides de hoy 6 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 6 de abril?

Metro de Barcelona

Un apuñalado y trece detenidos tras una multitudinaria pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

Imagen de Benidorm
Benidorm

Se derrumba parte del techo de un hotel en Benidorm: siete personas han resultado heridas

Archivo - Imagen de archivo ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. - 112 - Archivo
SUCESO

Muere un hombre al incendiarse su piso en Puig-reig

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
SUCESOS

Detenido por matar a un hombre que presuntamente le intentaba robar en Barcelona

Una de las principales hipótesis de los Mossos apunta a que la víctima, asesinada en plena calle, podría ser un ladrón que ha intentado atracar al arrestado.

Imagen de archivo
SUCESO

Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 mientras jugaban al fútbol en Almería

El padre del menor ha denunciado públicamente lo ocurrido a través de redes sociales. En su mensaje ha mostrado su preocupación por lo sucedido y ha asegurado que hará todo lo posible para que el caso no quede sin consecuencias.

VÍDEO: La Carrerita vuelve a llenar Villanueva

VÍDEO: "La Carrerita" reúne a más de 8.000 personas

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Siete detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria pasan a disposición judicial

Tudela pone el broche final a su Semana Santa con la Bajada del ángel

Tudela pone el broche final a la Semana Santa con la Bajada del Ángel

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