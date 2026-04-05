Noticias de hoy, domingo 5 de abril de 2026

La guerra en Irán, la visita del rey Juan Carlos I a Sevilla y la llamada de esperanza del papa León XIV, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 5 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este domingo sus advertencias a Irán al exigir la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial. A través de la red social 'Truth Social', Trump advirtió que, si Teherán no cumple con esta exigencia, "vivirá en el infierno", y aseguró que la situación podría derivar en un escenario sin precedentes, en medio de la creciente tensión en la región.

Publicación de Trump en Truth Social | @realDonaldTrump

El rey Juan Carlos I viajará a Sevilla para ver el regreso de Morante

El rey emérito Juan Carlos I acudirá este Domingo de Resurrección a la corrida en la Real Maestranza de Sevilla para presenciar la esperada reaparición de Morante de la Puebla, que vuelve a los ruedos tras varios meses de ausencia. El cartel, completado por Roca Rey y David de Miranda, ha generado una gran expectación con alta demanda de entradas y varios "no hay billetes". La presencia del monarca, que reside en Abu Dabi desde 2020 y mantiene una relación histórica con la tauromaquia, refuerza la relevancia de un evento clave en la temporada taurina de 2026.

León XIV en su misa de Domingo de Resurrección: "Hoy necesitamos este canto de esperanza"

El papa León XIV hizo este Domingo de Resurrección un llamamiento a la esperanza frente a la guerra y la "idolatría del lucro" durante una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro. En su homilía, advirtió que "la violencia mata y destruye" y denunció el "grito de dolor" provocado por los abusos contra los más débiles, así como la opresión y los egoísmos que marcan el mundo actual. Ante miles de fieles, el pontífice subrayó que la Pascua es una "fuerza imparable" capaz de llevar luz incluso en la oscuridad más profunda, e instó a los creyentes a difundir la esperanza "por las calles del mundo", en el cierre de su primera Semana Santa como papa.

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