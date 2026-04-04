Feijóo habla con Abascal tras las elecciones de Castilla y León: "No podemos defraudar a la gente"

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líder de Vox, volvieron a conversar tras las elecciones autonómicas de Castilla y León y acordaron "seguir reuniéndose" en los días posteriores para avanzar en las negociaciones de formar los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. "No podemos defraudar a la gente", declaró el presidente.

Conversación para formar más alianzas

La conversación fue revelada por Feijóo en una entrevista concedida a Servimedia. Explicó que tanto él como Abascal, quedaron en que sus equipos se verían "inmediatamente en Extremadura". Después de diez días de las elecciones de Castilla y León, ambas partes se citaron el pasado 25 de marzo en Mérida para avanzar en el acuerdo programático con la presencia de Miguel Tellado, 'número dos' del presidente del PP.

El presidente del PP y el líder de Vox, han intensificado su canal de comunicación a cuenta del carrusel de elecciones autonómicas. Hace aproximadamente un mes, Feijóo promocionó una llamada en la que ambos dirigentes pactaron un nuevo marco de negociación en las comunidades autónomas. Sin embargo, el representante del PP lleva más de un año sin hablar con Pedro Sánchez. La última vez fue el 13 de marzo de 2025 en La Moncloa. Un encuentro donde hablaron sobre el aumento del gasto en Defensa.

En enero, volvieron a citarse para hablar de la política internacional y del posible envío de tropas españolas a Ucrania, pero la cita se aplazó por el accidente ferroviario de Adamuz. Desde entonces, no han entablado más conversaciones.

Secretos sin desvelar

Feijóo rechazó mostrar los detalles de su conversación con Abascal, pero insistió en que "los votantes de Vox y del PP han mandado un mensaje claro" en las tres comunidades que les aboca a un acuerdo, dado que la única opción posible con los resultados demostrados es un Gobierno de centroderecha. Mientras que lo contrario sería "defraudar a la gente". "Donde la gente manda, los políticos tenemos que obedecer. Y lo que nos han dicho es que haya un Gobierno del PP con apoyo de Vox", manifestó.

También añadió que "no creo que la gente pueda aceptar ni nosotros podamos defraudarles no dando estabilidad a los gobiernos de las comunidades autónomas. Para eso hemos convocado elecciones: para tener un mandato y seguir gobernando, o para pasar a la oposición. Y en este caso es para seguir gobernando". Feijóo advirtió a Abascal de que, si no hay acuerdo, "los votantes no lo perdonarán y harán bien".

"Creo en la responsabilidad de Vox"

Feijóo remarcó que "el PP es un partido que no solamente interpreta el resultado de las urnas, sino que lo acata". También dijo: "Creo en la responsabilidad de Vox". Delegó en el partido la decisión de cómo tiene que apoyar sus gobiernos "entrando o no entrando" y "con qué consejerías". "Esas ya son cuestiones que le corresponden decidir a los partidos políticos. Pero lo que los partidos políticos no pueden decidir es no ser disciplinados con el mandato de las urnas", explicó.

Abascal ya ha dicho que Vox quiere entrar en los tres ejecutivos y Génova dice que eso no será impedimento para pactar. La negociación que el PP quiere cerrar primero es la de Extremadura. Feijóo dijo desconocer "los temas particulares", pero sí le consta que el equipo negociador del PP está "contrastando las medidas que propone Vox con las posibilidades reales, presupuestarias y legales" para ver si las contrapartidas de Abascal pueden "encajar en los Presupuestos, en las competencias y en la legislación actual".

El equipo de Abascal planteó medidas que extralimitan las competencias de la Junta de Extremadura, como "el fin" de Mercosur, del Pacto Verde Europeo o de los pactos PP y Vox en Bruselas. Feijóo explicó que por eso difundieron hace varias semanas su guía para "ordenar" los pactos autonómicos. Abascal lo acogió con malestar por sentirse tratado como un "salvaje". Pero Feijóo incidió en que sus barones solo pueden "adoptar acuerdos en el ámbito de sus competencias estatutarias y constitucionales".

"Está claro que un presidente autonómico no puede adoptar acuerdos que vayan en contra la legislación española o la legislación europea", avisó. "La estrategia de cada partido es legítima y nuestra estrategia es conocida: aceptar el resultado en las urnas, ser consecuente con lo que han dicho los ciudadanos y dar estabilidad a las comunidades autónomas en los marcos que hemos establecido. Y es en lo que vamos a seguir trabajando. Yo soy optimista. ¿Por qué? Porque creo en la responsabilidad de Vox y garantizo la responsabilidad del PP", añadió y comentó que le gustaría "que la negociación fuese más rápida".

"Es verdad que se ha metido la Semana Santa por medio, y bueno, eso supone una interrupción. Pero yo sigo pensando que no es posible explicarle a un señor de Olivenza, a un señor de La Vera, a un señor de Cáceres que votó el año pasado y que siga sin gobiernos en el mes de abril. Nosotros estamos sentados en la mesa. Y de las propias manifestaciones, no solo de mis compañeros, sino de los líderes de Vox".

El PP denuncia la Semana Santa "más cara de la historia"

Por otra parte, el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, dijo este sábado, 4 de abril, que España sufre este 2026 la Semana Santa "más cara de la historia" tras ocho años de Gobierno socialista. Según dijo el dirigente popular en Zaragoza, "la inflación se ha comido los salarios y encima los impuestos no hacen sino crecer". Recordó que la recaudación de IRPF e IVA se ha incrementado en 100.000 millones de euros bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Explicó que en total se han recaudado "65.000 millones adicionales de IRPF, que es fundamentalmente un impuesto sobre salarios, y 35.000 millones más de IVA que pagan las familias a través de su consumo". El PP destaca que las familias con hijos son "las más perjudicadas, al ser quienes más gastan en energía y alimentos, que son los productos que más han subido de precio".

Nadal señaló que las buenas noticias fiscales han llegado gracias al PP, cuyas propuestas fueron "denigradas" durante semanas "por el Gobierno socialista para, al final, adoptar la rebaja de impuestos sobre la gasolina, la electricidad, el gas y el butano que nosotros habíamos propuesto mucho antes".

Por último, el vicesecretario advirtió de la "imposibilidad" de blindar la economía española frente a 'shocks' del petróleo mientras el Gobierno mantiene el cierre nuclear, y exige la convocatoria de elecciones generales: "Urge no solo un cambio de políticas, sino un cambio de Gobierno".

Por otra parte, Feijóo se ha pronunciado sobre la regularización masiva de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez. La señala como una irresponsabilidad sin precedentes en Europa y un disparate "legal y político que está provocando un efecto llamada y presionará aún más los servicios públicos". El presidente dejó un mensaje claro: "A España se viene a aportar, a trabajar y a cumplir las leyes".

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