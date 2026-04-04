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Muere carbonizado un hombre en su coche junto a sus tres perros en Quintanilla de Trigueros, Valladolid

La víctima vivía solo junto a sus tres perros en la pequeña localidad vallisoletana.

Coche calcinado

Coche calcinadoEFE

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Un hombre ha aparecido calcinado en su coche junto a sus tres perros en un camino rural situado entre la localidad de Quintanilla de Trigueros (Valladolid) y Dueñas durante la mañana del Jueves Santo.

El aviso se recibió alrededor de las 10:00 horas del Jueves Santo después de que una vecina diera la voz de alarma informando de que un turismo estaba ardiendo. Hasta allí acudieron efectivos de bomberos y de la Guardia Civil, que lograron sofocar el incendio.

Murió calcinado junto a sus tres perros

No obstante, tras extinguir las llamas, los servicios de emergencia comprobaron que en el interior del vehículo se encontraba el cadáver de un hombre, así como tres perros que también murieron en el suceso. "Era vecino de Quintanilla de Trigueros. Un hombre que tendría unos 40 años. Estaba junto a dos o tres de sus perros. Era una persona que no hablaba mucho con los vecinos", señala el alcalde de Quintanilla de Trigueros. Alberto Palomo también ha apuntado que es "una desgracia" y que "nunca gusta encontrarse con estas terribles noticias".

La víctima, de aproximadamente 40 años, vivía en Quintanilla de Trigueros, una pequeña localidad vallisoletana de apenas un centenar de habitantes. Por ahora no se han dado a conocer más datos sobre lo ocurrido, mientras la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen del incendio.

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