Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Compartir vehículo

El coche compartido se dispara: un 20% más de viajes para ahorrar en Semana Santa

Los viajes en coche compartido ganan protagonismo esta Semana Santa, debido a los altos precios de los carburantes y para evitar posibles problemas en otros medios de transporte.

El coche compartido se dispara un 20%

El coche compartido se dispara un 20%

Publicidad

Adrián Alba
Publicado:

El coche compartido se consolida como una de las opciones preferidas para viajar durante esta Semana Santa. Así lo muestran los últimos datos de Blablacar: los trayectos en este formato han aumentado un 20% respecto al mismo periodo del año anterior. La principal razón es el encarecimiento de los carburantes. Con un precio medio de unos 16,50 euros por trayecto, compartir coche con tres pasajeros puede suponer un ahorro cercano a los 50 euros por viaje.

Además del factor económico, muchos viajeros optan por el coche compartido para evitar posibles retrasos, cancelaciones o incidencias habituales en otros medios de transporte. La flexibilidad es otro de sus puntos fuertes, permitiendo ajustar horarios y rutas, además de poder conocer gente nueva.

Esta Semana Santa se esperan 420.000 viajes en coche compartido, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de esta modalidad. Y es que la aplicación ha experimentado un aumento del 60% en el número de nuevos conductores registrados.

Historias al volante

En el centro de Madrid, a primera hora de la mañana, Gerardo Recio espera a tres pasajeros para emprender su viaje a Pamplona: dos de ellos van hasta Puerto Lápice y otro a Valdepeñas. Entre todos han aportado 34 euros, cubriendo más de la mitad del gasto en combustible. Gerardo explica que llenar el depósito puede costarle unos 60 euros. “Si tengo que asumir todo el coste del viaje sería muy caro, en cambio al compartir sale más económico”, asegura.

Otros conductores coinciden en esta valoración. Adrián Oria, por ejemplo, señala que así paga solo 10 euros de gasolina. Tambiéndestaca el componente social de esta experiencia, que hace el trayecto más ameno.

En la aplicación

Basta con consultar la aplicación de Blablacar para comprobar la gran cantidad de viajes disponibles. Para ir de Úbeda a Madrid el domingo, por ejemplo, hay más de 130. Por su parte, los pasajeros también muestran un interés creciente, tal y como explica Florent Bannwarth, director de Blablacar España. La demanda aumenta exponencialmente año tras año y es que esta iniciativa sostenible permite cuidar del bolsillo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Efemérides de hoy 6 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 6 de abril?

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, y el presidente chino, Xi Jinping

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 6 de abril de 2026

El presidente estadounidense, Donald J. Trump, y el presidente chino, Xi Jinping

Efemérides de hoy 6 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 6 de abril?

Metro de Barcelona

Un apuñalado y trece detenidos tras una multitudinaria pelea entre dos grupos en el metro de Barcelona

Imagen de Benidorm
Benidorm

Se derrumba parte del techo de un hotel en Benidorm: siete personas han resultado heridas

Archivo - Imagen de archivo ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. - 112 - Archivo
SUCESO

Muere un hombre al incendiarse su piso en Puig-reig

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
SUCESOS

Detenido por matar a un hombre que presuntamente le intentaba robar en Barcelona

Una de las principales hipótesis de los Mossos apunta a que la víctima, asesinada en plena calle, podría ser un ladrón que ha intentado atracar al arrestado.

Imagen de archivo
SUCESO

Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 mientras jugaban al fútbol en Almería

El padre del menor ha denunciado públicamente lo ocurrido a través de redes sociales. En su mensaje ha mostrado su preocupación por lo sucedido y ha asegurado que hará todo lo posible para que el caso no quede sin consecuencias.

VÍDEO: La Carrerita vuelve a llenar Villanueva

VÍDEO: "La Carrerita" reúne a más de 8.000 personas

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Siete detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria pasan a disposición judicial

Tudela pone el broche final a su Semana Santa con la Bajada del ángel

Tudela pone el broche final a la Semana Santa con la Bajada del Ángel

Publicidad