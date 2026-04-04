El coche compartido se dispara: un 20% más de viajes para ahorrar en Semana Santa

El coche compartido se consolida como una de las opciones preferidas para viajar durante esta Semana Santa. Así lo muestran los últimos datos de Blablacar: los trayectos en este formato han aumentado un 20% respecto al mismo periodo del año anterior. La principal razón es el encarecimiento de los carburantes. Con un precio medio de unos 16,50 euros por trayecto, compartir coche con tres pasajeros puede suponer un ahorro cercano a los 50 euros por viaje.

Además del factor económico, muchos viajeros optan por el coche compartido para evitar posibles retrasos, cancelaciones o incidencias habituales en otros medios de transporte. La flexibilidad es otro de sus puntos fuertes, permitiendo ajustar horarios y rutas, además de poder conocer gente nueva.

Esta Semana Santa se esperan 420.000 viajes en coche compartido, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de esta modalidad. Y es que la aplicación ha experimentado un aumento del 60% en el número de nuevos conductores registrados.

Historias al volante

En el centro de Madrid, a primera hora de la mañana, Gerardo Recio espera a tres pasajeros para emprender su viaje a Pamplona: dos de ellos van hasta Puerto Lápice y otro a Valdepeñas. Entre todos han aportado 34 euros, cubriendo más de la mitad del gasto en combustible. Gerardo explica que llenar el depósito puede costarle unos 60 euros. “Si tengo que asumir todo el coste del viaje sería muy caro, en cambio al compartir sale más económico”, asegura.

Otros conductores coinciden en esta valoración. Adrián Oria, por ejemplo, señala que así paga solo 10 euros de gasolina. Tambiéndestaca el componente social de esta experiencia, que hace el trayecto más ameno.

En la aplicación

Basta con consultar la aplicación de Blablacar para comprobar la gran cantidad de viajes disponibles. Para ir de Úbeda a Madrid el domingo, por ejemplo, hay más de 130. Por su parte, los pasajeros también muestran un interés creciente, tal y como explica Florent Bannwarth, director de Blablacar España. La demanda aumenta exponencialmente año tras año y es que esta iniciativa sostenible permite cuidar del bolsillo.

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