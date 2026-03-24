Al menos 14 asesinatos y un plan para matar a Juan Carlos I: así es el perfil de Anboto que ahora está en semilibertad

La exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, ha accedido este martes al régimen de semilibertad, una medida que le permite salir del centro penitenciario durante el día y regresar únicamente para pernoctar. Se trata de un régimen similar al que ya se aplica a otros antiguos responsables de la organización, como Txeroki.

La decisión ha generado reacción en asociaciones de víctimas del terrorismo, que consideran que su salida responde a decisiones políticas. En este sentido, han denunciado que se trata del "resultado del pacto entre PSOE y Bildu".

Trayectoria y condenas

Nacida en Escoriaza (Guipúzcoa) en 1961, Iparraguirre fue una figura relevante dentro de la estructura de ETA. Según las sentencias judiciales, fue condenada a penas que superan los 700 años de prisión por su participación en 14 asesinatos, además de otros delitos relacionados con la actividad de la banda.

Fue detenida en octubre de 2004 en Francia junto a Mikel Albisu, alias Antza, en una vivienda de Salis-de-Béarn. En ese momento, ambos formaban parte de la dirección de la organización y ella era considerada responsable del aparato de extorsión.

Tras cumplir condena en Francia, fue entregada a España en septiembre de 2019 para responder por distintos atentados. En 2020, fue condenada a 122 años de prisión por el asesinato del comandante Luciano Cortizo en León en 1995.

Procesos judiciales en España

A lo largo de los últimos años, Iparraguirre ha sido juzgada en varias causas. En una de ellas, relacionada con un atentado en Oviedo en 1997, fue absuelta tras considerar la Audiencia Nacional que ya había sido juzgada en Francia por hechos vinculados a la dirección de ETA.

En otro procedimiento, fue condenada a 425 años de prisión por su participación en un atentado contra la Policía Nacional en Vitoria en 1985. También recibió condenas de 39 y 46 años por otros ataques cometidos en la década de los ochenta.

Intento contra Juan Carlos I

Entre los hechos atribuidos figura un plan para atentar contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997. Según la Fiscalía, facilitó granadas a un comando para ejecutar el ataque. Por este caso fue condenada a 15 años de prisión tras reconocer los hechos.

Además, distintas asociaciones la vinculan con causas aún abiertas en la Audiencia Nacional y con asesinatos sin resolver, aunque algunas investigaciones han sido archivadas por prescripción. Iparraguirre fue también una de las personas encargadas de leer el comunicado de disolución de ETA en 2018 junto a Josu Ternera.

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