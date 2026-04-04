El PSOE dice que votar a PP o Vox solo lleva al "bloqueo institucional"

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha afirmado este sábado que votar al PP o a Vox conlleva un "bloqueo institucional", como, a su parecer, demuestra que haya actualmente tres comunidades autónomas "paralizadas" a la espera de que ambos partidos lleguen a un acuerdo para formar Gobierno.

En un mensaje de vídeo enviado a los medios, Mínguez se ha referido así a la situación en Extremadura, Aragón y Castilla y León toda vez que, al llegar el mes de abril, se ha cumplido el plazo de cuatro meses que se dio Alberto Núñez Feijóo para alcanzar un acuerdo en la comunidad extremeña sin que este se haya producido. Unos pactos "entre la derecha y la ultraderecha" que deberían poner a todos "los pelos de punta", indicó la portavoz. También ha criticado que tanto PP como Vox están más preocupados por repartirse los sillones que en los problemas de la gente: "Importan entre cero y nada", señaló.

Gobiernos que no encajan

Mínguez ha demostrado en su discurso que ninguna de las dos formaciones haya votado a favor de los más de 30 decretos sociales que ha llevado el Gobierno al Congreso, el último de ellos dotado con 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. Además, ha reprochado a Feijóo su apoyo a los "señores de la guerra" por asegurar que él se comprometería a aportar el 5 % del PIB a la OTAN, lo que para el PSOE significaría la destrucción del estado del bienestar.

La portavoz también ha comunicado que, si gobernara el PP, se repetiría "la foto de la vergüenza" del expresidente del Gobierno José María Aznar que llevó a España a la guerra de Irak y no habría decretos que ayudasen a la gente como no los hubo en su momento. También ha mencionado el "calendario judicial estremecedor" que le espera al PP durante la próxima semana. Esto se debe al comienzo del juicio de la operación Kitchen en torno a un supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, durante el Gobierno de Mariano Rajoy en busca de documentos del caso Gürtel.

Asimismo, aseguró que el PP sigue una estrategia de "mucho ruido" para que no se hable de lo que considera "la mayor vergüenza de la democracia de este país". También ha acusado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de que adelantara las elecciones autonómicas al 17 de mayo, ya que en junio se celebra el juicio del caso Mascarillas donde, presuntamente, está implicado el PP de Almería.

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