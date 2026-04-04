Los Reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, Leonor y Sofía, en una procesión en Madrid

Los reyes don Felipe y doña Letizia con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, asistieron anoche por sorpresa a la procesión del Silencio de Carabanchel Bajo. Se trata de una visita que no estaba prevista en su agenda oficial, por lo que pilló desprevenidos a los vecinos del barrio madrileño, que pudieron charlar con ellos de forma distendida.

Se dejaron ver vestidos de manera informal, con pantalones vaqueros y abrigos oscuros. La familia estuvo esperando entre el público la decisión del hermano mayor de la cofradía, pues la lluvia retrasó la salida. Durante la espera, los Reyes y sus hijas aprovecharon para tomarse fotografías con quienes se lo pedían y para charlar con los asistentes. Finalmente, las imágenes sólo se han acercado a la puerta de la iglesia y la lluvia ha impedido su salida.

Los Reyes han saludado a los patronos de la cofradía que le han agradecido a la familia real su presencia ante la iglesia, mientras sonaban de fondo los tambores.

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