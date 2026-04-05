Tudela pone el broche final a la Semana Santa con la Bajada del Ángel

La localidad navarra de Tudela ha celebrado este domingo uno de los actos más emblemáticos de su calendario: la Bajada del Ángel, una tradición que pone el broche final a la Semana Santa y que cada año reúne a miles de personas en la Plaza de los Fueros.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, esta representación escenifica el anuncio de la resurrección de Jesús a la Virgen María. En esta edición, la encargada de dar vidaal ángel ha sido Enma Madorrán, una niña de 7 años que ha protagonizado el momento más esperado ante una plaza completamente llena.

La pequeña, tras semanas de preparación, ha descendido desde la Casa del Reloj suspendida por un sistema de cuerdas, en una escena cuidadosamente coreografiada. Su recorrido la ha llevado hasta situarse frente a la imagen de la Virgen, que previamente había sido trasladada en procesión.

En el instante clave del acto y en medio de un silencio absoluto, la niña ha pronunciado el anuncio de la resurrección antes de retirar el velo negro que cubría el rostro de la Virgen, símbolo del fin del luto. El gesto ha marcado el momento más emotivo de la ceremonia.

Tras completar su intervención, el ángel ha regresado a su punto de partida entre los aplausos del público, cerrando así una de las tradiciones más singulares y esperadas de la Semana Santa en Tudela.

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